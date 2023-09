Klar beskjed fra Molde-Moe: – Redd karrierer blir ødelagt

Kjelsås - Molde 0-1

Molde er klare for cupfinalen etter å ha slått Kjelsås 1-0 onsdag.

Magnus Grødem scoret semifinalens eneste mål.

– Det er herlig med cupfinale to år på rad. Det er alltid noe vi drømmer om, sier Grødem til TV 2.

Grødem hadde håpet at seieren skulle være mer komfortabel mot laget som til daglig spiller på nivå tre.

– Vi visste at det kom til å bli tøft i dag, men vi hadde kanskje håpet på litt større forskjell. Sånn ble det i dag. Det var ekstra viktig å få den tidlige 1-0-scoringen, så vi kunne senke skuldrene litt, sier Grødem.

TIL CUPFINALE: Eirik Hestad og Molde kunne juble i semifinalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Molde-trener Erling Moe var en fornøyd mann onsdag kveld.

– Det er godt å få den i banken. Mange er der at det er lett (å møte Kjelsås), men det er en semifinale mot et lag som har gjort seg fortjent til det, så vi skal applaudere dem. De har gjort en fantastisk cupsesong og gjorde det tøft for oss, sier Erling Moe til TV 2.

Frykter ødelagte karrierer

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener en dårlig kunstgressbane satte sitt preg på kampen på Grefsen stadion.

– Kjelsås hadde sine sjanser, og sånn er det alltid når PostNord møter Eliteserien. Det er selvfølgelig en forskjell, men den er ikke gigantisk på en sånn bane, sier Mathisen.

– Jeg mistet litt hodet

Før kampen ville ikke Erling Moe gi banen stor oppmerksomhet. Han var mer snakkesalig etter at finalebilletten var sikret.

– Vi skal tåle å spille en kamp eller to i året på sånn type underlag. Det jeg er redd for i årene fremover, er hvordan det går med ungdommen som skal trene her fire, fem, seks ganger i uken, sier Molde-trener Erling Moe til NRK.

– Jeg er redd for at fotballkarrierer blir ødelagt hvis de skal holde på sådan type underlag, fortsetter Moe.

KRITISK: Molde-trener Erling Moe. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Molde-treneren er klar på at det ikke er kritikk av Kjelsås.

– Jeg tenker ikke spesifikt på Kjelsås, for det er mange av disse banene ute i Fotball-Norge. Jeg er redd for at mange håpefulle gutter og jenter går glipp av potensielle fotballkarrierer. Det er der jeg ønsker at fokuset skal være når vi snakker om matten, sier han til TV 2.

Kjelsås-trener Eivind Kampen setter pris på Moes utspill.

– Det er helt riktig (det Moe sier). Situasjonen er en skam for Oslo by. Det er herlig at resten av Norge får se det, sier Kampen til NRK.

– Kjelsås kan være stolte



Molde tok ledelsen på Grefsen stadion allerede etter fem minutter spill da Magnus Grødem skled inn et innlegg.

Kjelsås yppet seg og hadde et skudd i tverrliggeren like etter Grødem-scoringen. Leo Bech Hermansen fyrte av, og Molde-målvakt Jacob Karlstrøm slo ballen i tverrliggeren og over.

CUPFEST: Kjelsås Ola Bjørnland takker fansen etter semifinalen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kristoffer Haugen hadde en ball i nettet i sluttminuttene, men scoringen ble annullert for offside.

– Kjelsås kan være stolte over det de har levert i cupen, og det ble en ordentlig fest på hele areaen. Noe annet enn Molde-seier ville vært sjokkerende, sier Jesper Mathisen.



I finalen lørdag 25. november venter Vålerenga eller Bodø/Glimt.

Se Vålerenga mot Bodø/Glimt i den andre cupsemifinalen på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play torsdag fra klokken 18.30.