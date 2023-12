Klæbo-strid stanset ny sponsoravtale for hopp

SPONSORJAKT: Røde tall i Skiforbundet kan føre til kutt for hopplandslaget. Her er Halvor Egner Granerud i aksjon under verdenscupåpningen i Kuusamo forrige helg. Foto: Jussi Nukari

TV 2 vet at en potensiell avtale mellom hopplandslaget og Klæbo-sponsor Norsk Kylling nylig ble lagt på is.

Det skjer som en konsekvens av at avtalen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Norsk Kylling har skapt såpass mye støy at Norsk Kylling for øyeblikket ikke ønsker å gå inn i nye sponsoravtaler.

Det har ført til skuffelse i hoppleiren, som har vært på jakt etter nye sponsorer etter å ha stått i en økonomisk presset situasjon over tid.



Ble tilbudt hoppsponsorat etter langrenns-nei

Nylig har det også blitt diskutert om hopp bør skilles ut fra Skiforbundet og stå på egne ben økonomisk - noe skipresidenten har vært åpen for.

Som TV 2 tidligere har omtalt, var Norsk Kylling på et tidspunkt i dialog med Skiforbundet om å sponse hele langrennslandslaget - ikke bare Klæbo.

En potensiell konflikt med Skiforbundets eksisterende sponsorer gjorde at det ikke lot seg gjøre, men Norsk Kylling ble deretter spurt om de ville sponse hopplandslaget i stedet.



Formelle og konkrete samtaler om et mulig sponsorat fant sted, men har altså nå blitt lagt på is.

Markedssjef i hopp, Arne Åbråten, ønsker ikke å kommentere samtalene de har hatt med Norsk Kylling. På generelt grunnlag forteller han imidlertid at det i enkelte tilfeller kan være komplisert å drive med markedsarbeid i et forbund med syv ulike grener, og flere separate markedsavdelinger.

MARKEDSSJEF I HOPP: Arne Åbråten. Foto: Terje Bendiksby/NTB.

– At vi hadde hatt større slagkraft om vi stod samlet markedsmessig i Skiforbundet, er jeg ikke i tvil om, sier Åbråten til TV 2.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Norsk Kylling.

– Springer etter de samme sponsorpengene



Skipresident Tove Moe Dyrhaug erkjenner at man har utfordringer med hvordan forbundet er organisert.

I forrige ukes utgave av «Ærlig talt» på TV 2 Nyheter, innrømmet hun at forbundet hadde et kulturproblem. Og at det var krevende med syv grener som hver for seg kjemper og verner om sin interesse.

– Det sitter vel ofte mange på sin tue som føler at fellesskapet ødelegger for sin gren?

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Tja, hva skal jeg si til det? Jeg har jo ansvar for å bry meg om alle syv grenene. Jeg skjønner jo at man kan komme opp i konflikter, ikke minst når vi springer etter de samme sponsorpengene. Det skjønner jeg, men så er det jo også mye vi klarer å samhandle om, sa skipresidenten.

Norsk Kylling vil altså verken sponse langrenn - eller hopplandslaget, men beholder avtalen de har med Klæbo.

Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og administrerende direktør i Norsk Kylling Hilde Talseth på vei til pressekonferanse. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

TV 2 er kjent med at avtalen Klæbo inngikk med selskapet i oktober har blitt en verkebyll for Skiforbundet, da forbundet frykter avtalen kan bryte markedsreglene.



Forbundet har heller ikke lykkes med å få innsyn i avtalen Klæbo har med Norsk Kylling.