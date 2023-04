Klæbo sier nei til landslagsplass: – Føler flere kamerater er blitt dårlig behandlet

Johannes Høsflot Klæbo (26) har bestemt seg for å droppe landslaget fra og med kommende sesong. De siste ukes hendelser rundt skiforbundet og landslaget er hovedårsaken til at han nå går sin egen vei.

– Med min avgang så har skiforbundet muligheter til å redusere sine kostnader og i stedet bruke penger på andre utøvere. Ja, nå vil de også slippe å betale for mine høydeopphold. Jeg har flere kamerater på landslaget som jeg føler er blitt dårlig behandlet i denne uttaksprosessen, sier Klæbo i pressemeldingen.

Han fortsetter:

– Jeg kommer til å holde nær kontakt med landslagskameratene, selv om jeg ikke lenger blir en del av landslaget.

Klæbo skal selv finansiere satsingen for tiden fremover. Han sier i pressemeldingen at han taper økonomisk på å bryte ut av landslaget.

– Jeg vet også at flere har ment at jeg har fått en særbehandling som jeg ikke burde ha fått – og som de mener er uakseptabelt. Nå når jeg er ute av landslaget, slipper de å tenke på det de mener er forskjellsbehandling. Jeg sto for det meste på egne ben også sist sesong. Nå skal jeg stå helt på egne ben, sier han syrlig i meldingen.

Slik reagerer ekspertene:

– Både overraskende og ikke overraskende. Nå begynner jeg å lure på om korthuset raser sammen. Skiforbundet er i en vanskelig situasjon allerede. Og når den største profilen takker nei, så vil samarbeidspartnere være vanskelig å være med videre, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

– Måten han annonserer exiten sin, synes jeg er oppsiktsvekkende. Her har langrennsledelsen dummet seg ut. At de har behandlet Johannes og lagkameratene på en sånn måte at det nå blir landslagsexit, er ekstremt dårlig håndverk, fortsetter eksperten.

Petter Northug gikk selv ut av landslaget i 2013.

– Landslaget og Klæbo har vokst mer og mer fra hverandre. Men jeg trodde at dette skulle ordne seg, og at han skulle være på landslaget frem til Trondheim 2025.

– Etter NM del to så tror jeg team Klæbo forventet at Skiforbundet skulle være tidlig på ballen, ta opp kontakten og skape en dialog før markedsdagene. Det har de ikke vært. De har ikke hørt noen ting og det har gjort team Klæbo irritert. Det gjør så klart valget mye enklere når han nå velger å stå alene, sier Northug.

Northug er overrasket over at det ikke har skjedd en endring i kommunikasjonen fra Skiforbundets side.

– Det er noen som har sittet på ræva her etter NM og ikke tatt opp kontakten med team Klæbo. Det vet jeg. Jeg er litt overrasket over det at det ikke skjer nå, men jeg vet hvordan det også var i min tid og det som da overrasker meg er at det fortsatt ikke er endring der på den kommunikasjonen som skal være i etterkant av en sesong spesielt når det gjelder den største stjerna.



Johannes Høsflot Klæbo har ikke besvart TV 2s henvendelser søndag kveld.

TV 2 har vært i kontakt med landslagsløper Pål Golberg sent søndag kveld. Han ønsker ikke å kommentere saken før mandag. Da skal landslagene for neste sesong offentligjøres.