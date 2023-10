Klæbo reagerer på behandling av lagkamerat

Det er snart sju måneder siden Johannes Høsflot Klæbos nei til landslaget sjokkerte langrennsverden. Den største profilen ville fortsette satsingen privat.

I ettertid har det vært til dels vanskelig å forstå hvorfor. Klæbo selv sa tidlig at det dreide seg om hvordan man behandler folk, uten å utdype i større grad.

FORHANDLER: Det er pappa Haakon Klæbo som forhandler med Skiforbundet på vegne av sønnen. Her fra et høydeopphold i USA denne sommeren. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Onsdag ble det klart at Klæbo og teamet fortsatt ikke har kommet til enighet med Skiforbundet om representasjonsavtale. En avtale som må på plass dersom langrennsløperen skal få gå verdenscup til vinteren.

Sånne ting, sånne type seanser og situasjoner har det vært for mye av over tid. Vi må være mer profesjonelle enn som så Johannes Høsflot Klæbo.

Samtidig gikk 26-åringen i dybden på kjernen av «konflikten» for første gang, i et intervju med TV 2.

– Ikke sånn en organisasjon skal opptre

Det er ikke første gang han får spørsmålet, men denne gangen åpner verdensmesteren mer opp enn det han har gjort tidligere.

Han trekker blant annet fram behandlingen av folk, konflikten om markedsrettighetene og Skiforbundets egne verdier.

ÅPNET OPP: Team Klæbo åpnet opp om både representasjonsavtalen og landslagsavtalen denne uken. Foto: Lise Aaserud

– Hvorfor takket du nei til landslaget, og hva mener du når du sier at det handler om verdier?

– Jeg sikter til måten man behandler folk på. Og så sier folk: Men det er jo ingen som mener at de er behandlet dårlig? Hvis du ser på uttalelsen til Sindre Bjørnestad Skar fra da landslagene ble tatt ut, så sa han at han følte seg som Bent Leikvoll (en karakter spilt av Atle Antonsen) etter å ha vært inne og ute av troppen to ganger, sier Klæbo og utdyper:

REAGERTE: Langrennsesset forteller at han synes behandlingen av tidlige lagkamerat Sindre Bjørnestad Skar i forbindelse med landslagsuttaket var for dårlig. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det er jo en dårlig måte å behandle landslagsutøvere på. Det er et godt eksempel. Sånne ting, sånne type seanser og situasjoner har det vært for mye av over tid. Det er ikke sånn en organisasjon skal opptre. Vi må være mer profesjonelle enn som så.



Sindre Bjørnestad Skar, som først fikk beskjed om at han var vraket fra landslaget, før han fikk tilbud om plass, er enig i at akkurat den hendelsen kunne vært håndtert annerledes.

BEDRE KOMMUNIKASJON: Sindre Bjørnestad Skar er enig i at kommunikasjonen kunne vært bedre, men reagerte ikke like sterkt på hendelsen som sin tidligere lagkamerat. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Sprinteren hadde ingen problemer med å skjønne at han først mistet landslagsplassen, men er enig i at kommunikasjonen ikke var ideell.

– Jeg skulle gjerne sett at kommunikasjonen på det hadde vært gjort på en litt annen måte. Når det er sagt, vil jeg påpeke at det er første gang jeg har følt på noe sånt i alle mine år på ulike landslag. Det er eneste gang jeg har følt at noe kunne vært gjort annerledes, ellers har jeg vært fornøyd med hvordan ting har vært, sier Sindre Bjørnestad Skar til TV 2.

– Det går kun i baris

– De er redde for å tape penger

I tillegg til forhandlingene om representasjonsavtalen, er Klæbo og flere alpinister i en pågående konflikt med Skiforbundet om markedsrettigheter.

Nå forteller Klæbo at håndteringen av den saken er et eksempel på en type sak som gjorde at han valgte å takke nei til landslagsplass.

– Skiforbundets lovutvalg har bestemt hva som er reglene. Det er deres eget lovutvalg, og så velger de likevel ikke å følge det. Det er et bevis på at her er det en vei å gå, og det mener jeg er verdibasert. Så skjønner jeg at de er redde for å tape penger på det, men dersom man spiller på lag, forbudet og profilene sammen, så tror jeg ikke det blir å skje.

UTDYPER: I et intervju med TV 2 tok Johannes Høsflot Klæbo seg tid til å utdype egne uttalelser om verdier og årsaken til at han takket nei til landslaget. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Jeg er veldig opptatt av å være med på å gi tilbake, men det må gå begge veier. Jeg håper at vi kan bli enig om en representasjonsavtale og begynne samspillet slik at vi kan bli bedre sammen. Nå føles det ikke ut som at vi er gode sammen, sier Klæbo.



Ifølge langrennssjef Espen Bjervig er Skiforbundets tilbud til skiløperen det beste de noen gang har gitt. Han forteller at Klæbo har fått et rausere tilbud enn landslagsløperne.

– Det har sklidd ut

Team Klæbo påpekte flere ganger underveis i seansen onsdag at grunnen til at de fortsatt ikke har kommet til enighet om en representasjonsavtale ikke dreier seg om penger.

Heller ikke valget om å fortsette satsingen utenfor landslaget var økonomisk motivert, ifølge Klæbo, som fortsetter å trekke fram andre eksempler som førte til avgjørelsen.

SJOKKBESKJEDEN: Det var i april det ble kjent at en av verdens beste skiløper ønsket å fortsette satsningen utenfor landslag. På showrenn i Mosjøen like etterpå fortalte Klæbo at det handlet om hvordan man behandlet folk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– I tillegg har vi dette med åpenhet og inkludering. Det er verdier som forbundet står for. I enkelte tilfeller, jeg sier ikke alltid, men i enkelte tilfeller har ikke de verdiene blitt etterstrebet, selv om man har sagt at det er det man står for.

– Det er ting som er viktig for meg, og det er jo viktig for forbundet også, men så har det sklidd ut enkelte ganger, og det synes jeg er uheldig. Til syvende og sist er det sånne ting det går på, og det er jo ikke slik at det er den ene situasjonen i år er den som gjør at jeg går ut, det er jo flere ting over tid.