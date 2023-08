Klæbo om skaden: – En seiglivet jævel

SEIG SKADE: Skaden Johannes Høsflot Klæbo har slitt med det siste året nekter å gi helt slipp. I sommer har han fått lange behandlinger for å stille forberedt til vinteren. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

SANDNES (TV 2): I over ett år har han slitt med en skade på baksiden av låret. Derfor har Johannes Høsflot Klæbo gått langt for å få hjelp i sommer.

På Blinkfestivalen tok Klæbo seg tiden til å hjelpe med arrangementet da 10-årsklassen skulle gå sitt langrennsløp.

Den flere ganger olympiske mesteren sto ved start og delte ut ski til de unge utøverne, og hjalp dem så med å få utstyret i orden.

Og da startskuddet gikk var 26-åringen en del av feltet og motiverte talentene på sin tur gjennom den samme løypa som seniorutøverne går i Sandnes sentrum.

– Jeg kan ikke huske at jeg gikk på rulleski da jeg var så ung. De går fort også, det er som å se dem på vinteren, og det er hardere å falle på asfalt enn på snøen, sier Klæbo til TV 2 etter at alle utøverne har kommet til målstreken.

HJELP: Klæbo gir en hjelpende hånd til en av utøverne før start. Foto: Odd Sindre Tonning / TV 2

Påvirket sommertreningen

Før han selv skal ut på en egen treningsøkt forteller han om sommerens utfordring, som ligner på den han støtte på i fjor.



For i juli 2022 fikk han seg en skade på baksiden av låret, som preget han i store deler av fjorårssesongen.

– I fjor hjalp det å unngå å springe så mye, så jeg håper at det skal hjelpe i år også, forteller han.

– Det blir sakte, men sikkert bedre, men jeg springer ikke så mye ennå. Det blir mer og mer, men det har vært en seiglivet jævel. Ikke så fin ordbruk, men den har vært seig, og tatt tid.

LØPING: Det blir ikke mye løping for Klæbo i år. Her fra en høydesamling for to år siden. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Dermed har han måttet tilpasse treningen sin etter hva kroppen og de rundt ham har tillatt.

Ingen steiner har forblitt usnudd i jakten på å finne løsningen på problemet.

– Det er frustrerende, iallfall når du føler at du har gjort absolutt alt for å bli kvitt det. Jeg har vært på behandlinger der jeg kan, og fått råd og tips om alt mulig. Nå har jeg funnet ut at jeg må ta tida til hjelp, og være flink på øvelser, sier 26-åringen.

«Magic Meghan»

I forbindelse med VM i Planica i vinter møtte TV 2 Klæbo og hans egen fysioterapeut: Meghan Rolands Stowe.

Hun jobbet blant annet for NBA-laget Milwaukee Bucks i 16 år, og var med da de vant NBA-sluttspillet i 2021.

De kom i kontakt i forbindelse med ett av Klæbos høydeopphold i USA i fjor sommer, og siden det har de samarbeidet tett.

Like etter sesongslutt dro Klæbo til USA, hvor det ventet lange, intense økter på behandlingsbenken.

– Jeg var der i ti dager så snart sesongen var ferdig, og fikk behandling sju timer om dagen. Så reiser jeg tilbake til USA om noen uker, og da blir det tilbake til Meghan og få behandling i en måneds tid, forteller han.

MAGISK: Klæbos private fysioterapeut går under kallenamnet «Magic Meghan». Foto: Privat

– Det er planen å ha med henne i teamet i år også, jeg synes det har fungert veldig, veldig bra.

Med verdenscuprenn lagt til USA og Canada til vinteren vil det bli lettere for Klæbo å få økter med fysioterapeuten i løpet av en sesong hvor det kommer til å gå slag i slag for nordmannen, gitt at representasjonsavtalen med forbundet går i boks.

Klæbo takket nemlig nei til en plass på landslaget i vår, og må derfor ha en egen avtale med forbundet for å få gå verdenscuprenn til vinteren.

Foreløpig lar den vente på seg, men Klæbo er optimistisk.

– Jeg håper selvsagt at jeg skal gå verdenscup til vinteren også, jeg er ikke bekymret for det. Det er lenge til sesongen og jeg har det ikke travelt. I verste fall får jeg bli med Team Janteloppet på langløp.

– Petter Northug starter spurten for tidlig for tiden, så han hadde hatt godt av en hjelperytter som kan hjelpe ham litt i spurten, sier Klæbo med glimt i øyet.