Klæbo går ikke Tour de Ski: – Stor nedtur

Johannes Høsflot Klæbo går ikke Tour de Ski. Det bekrefter Norges Skiforbund.

– Etter at jeg fikk influensa uka etter prøve-VM i Trondheim, måtte jeg reise hjem fra høyden grunnet seks dager med feber, sier Johannes Høsflot Klæbo i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Johannes hadde i det lengste håpet å kunne stille på Touren, men den kommer dessverre for tidlig for han, sier landslagslege Ove Feragen.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug synes det er synd at Klæbo mister Tour de Ski.

– Jeg har snakket med ham, og influensaen satt nok seigere i enn han hadde håpet, sier Northug.

– Det er veldig ugunstig for Johannes å få mer motgang med sykdom. Det er veldig kjedelig, spesielt når man vet hvor fort han gikk i verdenscupen før jul.

Ekspertkollega Petter Skinstad sier dette om Klæbos forfall:

– Det er veldig synd at den største profilen og favoritten i herreklassen ikke skal gå Touren, sier Skinstad.

– Jeg tror nok Klæbo selv er utrolig skuffet. Klart, i en mesterskapsfri sesong, så er Tour de Ski og verdenscupen det store målet. Begge de to får seg et skudd for baugen nå. En stor nedtur for Klæbo.



Klæbo har tidligere i sesongen slitt med koronasykdom og en strekkskade.

– Det er langt ifra den sesongen Klæbo hadde håpet på i sin første sesong utenfor landslaget inn mot VM på hjemmebane. Han må bare prøve å bli frisk og komme tilbake sterkere på nyåret.

EKSPERT: Petter Skinstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Henrik Dønnestad (Gulset IF, Team Elon Oslofjord) blir Klæbos erstatter. TV 2s ekspert tror på norsk jubel i Tour de Ski, selv uten trønderen.

Simen Hegstad Krüger går også glipp av Tour de Ski grunnet sykdom.

– Vi har jo fortsatt de største favorittene i Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen og andre spennende løpere. Norge har mange gode løpere som kan vinne Touren.