Klæbo-fiasko – første semi-exit på fem år

RØK UT: Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet fra et tidligere løp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Det ble en skuffende start på verdenscuphelgen for den norske stjernen.

Johannes Høsflot Klæbo (27) ble nummer tre i sitt semifinaleheat, og var dermed avhengig av at tiden hans var god nok til å gå videre.



Men tiden var ikke god nok, og dermed klarte ikke den norske stjernen å ta seg til sprintfinalen i Oberhof.

Det er første gang siden 2018 at 27-åringen ikke klarer å ta seg til en sprintfinale i verdenscupen.

Trønderen var i et sterkt semifinaleheat med blant andre Erik Valnes, Ansgar Evensen og Lucas Chanavat. Der ble han nummer tre bak Evensen og Valnes.

Det var en skuffet Klæbo som møtte pressen etter semi-exit.

– Jeg vet ikke hva jeg skal forvente. Det har vært dritt lenge, helt siden Trondheim. Jeg kjenner jeg er litt likegyldig, sier han i et intervju vist på Viaplay.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er overrasket.

– At Klæbo ryker i en klassisk sprint er jo det nærmeste du kommer en sjokk-exit. Etter sykdommen i jula er det likevel ikke direkte sjokkerende, men dette er selvsagt langt under pari for tidenes desidert beste klassisksprinter, konstaterer han.