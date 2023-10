Klæbo får rolle i amerikansk TV-serie

Johannes Høsflot Klæbo ligger på massasjebenken og får behandling av den amerikanske fysioterapeuten Megan Stowe.



Torsten Brinkema følger tett på med kamera.

Brinkema fikk tidligere i høst eksklusiv tilgang på den norske langrennsstjernen under hans treningsleir i USA.

DOKUMENTAR: Lars (t.v) og Torsten Brinkema sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

Den unge amerikansk filmduoen, brødrene Brinkema, jobber med en dokumentarserie som skildrer livet til det amerikanske langrennslaget.

De følger Jessie Diggins, Rosie Brennan, Ben Ogden og flere andre amerikanske skiløpere gjennom den kommende sesongen.

USA-FAN: Johannes Høsflot Klæbo trente fire uker i Park City tidligere i høst. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2 Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer Foto: Daniel Sannum Lauten Les mer Les mer

Verdenscupen til USA

Verdenscupen i langrenn besøker i vinter USA for første gang på 23 år. Turen går til hjemstaten til den største stjernen Jessie Diggins, Minnesota.

– Vi ønsker å sammenligne langrennskulturene i Norge og Sverige med den i USA, sier Brinkema til TV 2.



Johannes Høsflot Klæbo tror ikke det er siste gang han snakker med amerikanerne.



– Det er kult! Jeg synes det er veldig artig at de ønsker å prate med meg, og vil gjerne være med og bidra i en sånn serie, sier Klæbo til TV 2.

Klæbo vil gjerne hjelpe til med å trykke på de rette knappene for at serien havner på Netflix eller en av de andre store strømmetjenestene.



VIL BIDRA: Johannes Høsflot Klæbo i Soldier Hollow, Utah, hvor OL ble arrangert i 2002.

– Drømmen til filmskaperne er at det ender opp på en av de store streamingplattformene. For langrenn hadde vært fantastisk om det hadde skjedd, sier Klæbo.

I langrennsmiljøet håper man også på en ny global suksess.

«Drive to survive» er den populære Netflix-dokumentaren som har gjort at interessen for Formel-1 har økt over hele verden.

TRIVES: Klæbo trives i amerikanske omgivelser.

– Drive to Survive gjorde noe helt nytt og traff veldig bra, men potensialet er absolutt der for langrenn også, mener den norske langrennsløperen.

Stor i USA

Erling Braut Haaland og Viktor Hovland er allerede store navn i det amerikanske markedet. Jakob Ingebrigtsen er også en av profilene til den amerikanske sportsgiganten Nike.

BIG IN USA: Haaland i New York.

Johannes Høsflot Klæbo utelukker ikke at også han vil rette blikket mot USA.

– Først og fremst har jeg vært en del her i USA fordi jeg synes det er en fantastisk plass å trene. For oss som lever av denne sporten er det ikke noe negativt å få med seg flere amerikanere inn i langrenn.

– Så absolutt, det amerikanske markedet er noe et går an å se på og tenke mer på fremover, sier Klæbo.