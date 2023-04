Fra flere hold får TV 2 opplyst at valgkomitéen i Norges Idrettsforbund har bestemt seg for hvem de ønsker at skal lede norsk idrett de neste fire årene.

Valget faller på Zaineb Al-Samarai.

36-åringen kom til Norge som flykning fra Irak da hun var sju år gammel og vokste opp på Holmlia i Oslo.

Der fikk hun interessen for fotball, og etter noen aktive år på banen er hun i dag styremedlem i Vålerenga Fotball.

IKKE TILLIT: Berit Kjøll får ikke fortsette som idrettspresident om valgkomitéen i Idrettsforbundet får det som de vil. Foto: Geir Olsen

Berømt sitat

Til daglig jobber juristutdannede Al-Samarai som kommunikasjonsrådigver og partner i det Petter Stordalen-eide selskapet Storm Samfunn AS.

Hun har også bakgrunn som bystyrepolitiker i Oslo og har vært vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget.

Al-Zamarai har vært medlem av Idrettsstyret i fire år. Like etter at hun ble valgt inn, uttalte hun til TV 2 at hun følte seg som «en kaffeflekk på en hvit duk» i norsk idrett. Uttalelsen kom i forbindelse med en TV 2-kartlegging av norske idrettsledere med minoritetsbakgrunn.

Uenighet i valgkomitéen

Ifølge TV 2s kilder skal det eksistere en dissens i valgkomitéen rundt styresammensetningen. Deriblant presidentrollen.

Med andre ord;

Dette skal ikke være en enstemmig avgjørelse.

Valgkomitéleder Terje Roel ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger om at styret skal ha bestemt seg for Al-Samarai.

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier han.

Med en innstilling av Al-Samarai vil det bety det at sittende idrettspresident Berit Kjøll ikke får fornyet tillit fra valgkomitéen. Kjøll ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Med respekt for valgkomiteens arbeid ønsker jeg ikke å kommentere dette. Jeg ser frem til at deres innstilling legges frem neste uke, skriver Kjøll i en tekstmelding til TV 2.



67-åringen har vært gjennom en tøff regjeringstid som idrettspresident, preget av både pandemi og Ukraina-krig.

Hun har også måttet håndtere en flere vanskelige interne saker. Deriblant den mye omtalte varslingssaken mot styremedlem Marco Elsafadi.

Verken Kjøll eller Al-Samarai har til nå svart på TV 2s henvendelse om saken.

Det er ventet at valgkomitéen presenterer sin innstilling neste onsdag.



Valget av ny idrettspresident foretas av Idrettstinget i Bergen i starten av juni.