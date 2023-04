Kjøll involvert i nok en varslingssak

Sentrale personer i Viken Idrettskrets har stått i en krevende varslingssak som har pågått over flere år. – Det tegner seg et tydelig mønster av noe som er større enn Berit Kjøll og presidentkampen, sier to av de involverte.

TV 2 har tidligere omtalt to ulike varslingssaker som idrettspresident Berit Kjøll var involvert i.

Marco Elsafadi har gått hardt ut i en av sakene, og ment at idrettspresidenten farer med løgn.

I 2020 involverte Kjøll og Idrettsforbundets øverste administrasjon seg i ytterligere en varslingssak.

TV 2 har kontaktet to av dem som stod midt i stormen.

De forteller nå om sine opplevelser. Ikke fordi de ønsker å rippe opp i saken, men fordi de mener at noe må gjøres med det de betegner som en ukultur.

– Det er tydelig at det tegner seg et mønster. Jeg reagerer veldig på at det er kommet frem at Berit Kjøll og NIFs juridiske avdeling har vært involvert i to andre varslingssaker som har likhetstrekk, sier Pål Thomassen til TV 2.

Og fortsetter;

– Det kan se ut som det over tid har foregått en maktkamp hvor enkelte deler av administrasjonen i NIF ønsker å overstyre idrettsstyret.

Thomassen er nåværende styremedlem i Viken Idrettskrets. Sammen med sin tidligere styrekollega og stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap), stod de opp imot Norges Idrettsforbund i en varslingssak av de sjeldne.

Idrettspresident Berit Kjøll skriver i en e-post til TV 2 at tar sterk avstand fra påstandene som fremmes.

– Både idrettsstyret og administrasjonen har behandlet denne saken på en grundig og ansvarlig måte og gitt riktig informasjon til de berørte, skriver hun.



Hele tilsvaret kan du lese i faktaboksen nedenfor.

– Vi har aldri fått innsyn i vår egen sak, selv om vi har bedt om det, sier Lise Christoffersen.

Hun har bred erfaring fra håndtering av varslingssaker i sitt virke som politiker.

Christoffersen leder også kontrollkomitéen i Strømsgodset Toppfotball.

REAGERER: Lise Christoffersen er sjokkert etter sine opplevelser. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det som har sjokkert meg, er at en så stor, tung og tradisjonsrik organisasjon som NIF har så uryddige forhold internt. Det synes jeg er rart. Der juridisk avdeling nærmest blir brukt for å torpedere regionale og andre tillitsvalgte.

Tilsvar fra Berit Kjøll og Idrettsforbundet: Dette gjelder en sak unntatt offentlighet. Norges idrettsforbund ønsker derfor ikke å kommentere saken utover følgende: – Det tas sterk avstand fra påstandene som fremmes, herunder at det har vært noen form for misbruk av varslingsinstituttet, eller en maktkamp mellom idrettsstyret og administrasjonen. Både idrettsstyret og administrasjonen har behandlet denne saken på en grundig og ansvarlig måte og gitt riktig informasjon til de berørte. Dette omfatter også habilitetsvurderinger og styrevedtak. Det er sterkt beklagelig at saken fremstilles på en annen måte, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Måtte svare på anklager

Det hele startet, ifølge Thommassen og Christoffersen, på høsten i 2019, da de opplevde å bli varslet på i forbindelse med en valgkamp de drev for en ny leder i Viken idrettskrets.

Verken Thomassen eller Christoffersen ønsker å gå i detalj om dette varselet, men opplyser at de ble beskyldt for å ha drevet urent spill.

– Poenget her er at Idrettsforbundets juridiske avdeling plutselig tar kontakt med oss. De begynner deretter å kjøre en formell prosess der vi må svare på en rekke anklager. Vi avviser på det sterkeste at vi hadde gjort noe kritikkverdig, sier de to.

Etter at juridisk avdeling hadde gjort noen innledende undersøkelser, var det opp til idrettsstyret i Norges Idrettsforbund (NIF) å avgjøre hvordan saken skulle håndteres videre.

JURIDISK SJEF: Henriette Thune i NIF. Foto: Thomas Brun / NIF

Styret i NIF konkluderte med at saken skulle sendes videre til styret i Viken idrettskrets.

Etter fire kretsstyremøter, der saken ble behandlet som en «B-sak», konkluderte Viken-styret med at Thomassen og Christoffersen ikke hadde gjort noe straffbart.

Varselet falt.

– Styret kom frem til at vi verken har brutt arbeidsmiljøloven eller NIFs lov, forklarer Thomassen.

Men saken skulle langt ifra være over.

Innkalt til Kjølls kontor

For å renvaske seg, sendte de to et brev direkte til idrettspresident Berit Kjøll og styret.

De ønsket en formell beklagelse fra idrettsstyret og ba om at innsynsmulighetene om saken i NIFs register ble fjernet. Duoen ba også om dekning av sine utgifter til juridisk bistand.

– Vi ønsket at saken skulle behandles politisk av styret, og vi oppfattet administrasjonen som inhabil, sier Thomassen.

De mente generalsekretær Karen Kvalevåg hadde en personlig relasjon med en sentral person i varslingssaken mot dem.

Men svaret på brevet til Kjøll kom aldri fra henne eller idrettsstyret.

Isteden mottok de to et skriv fra Kvalevåg og juridisk sjef, Henriette Thune. Alle ønsker ble avslått.

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR: Idrettspresident Berit Kjøll (th) og tidligere generalsekretær Karen Kvalevåg Foto: Geir Olsen

– Vi henvendte oss til et politisk organ som politisk tillitsvalgte, og forventet da å få et svar derfra. Vi påpekte habilitetsutfordringer, men det første Berit Kjøll gjorde, var å sende brevet vårt over til Karen Kvalevåg. Noe vi spesifikt ba om at ikke skulle skje, sier Thomassen.

Han mener dette viser manglende forståelse for hvor grensen går mellom politisk og administrativ ledelse.

Fikk munnkurv

Varslingssaken ble altså lagt død sommeren 2020.

Ni måneder senere fikk plutselig Roar Bogerud, lederen i Viken Idrettskrets, en innkalling til Berit Kjølls kontor.

I et møte, der også Karen Kvalevåg var til stede, fikk han beskjed om at de hadde bestemt seg for å gjenoppta saken, oppgir de to.

En jurist var blitt leid inn for å se nærmere på konklusjonen til Viken idrettskrets i varslingssaken.

Bogerud skal samtidig ha fått «munnkurv» av Kjøll og Kvalevåg, ifølge Christoffersen og Thomassen.

– Det er bare helt vanvittig, du tror ikke dine egne ører, sier Christoffersen om munnkurven, og fortsetter;

– Du tror heller ikke det du hører når Viken idrettskrets hadde behandlet og avsluttet en sak, så ble den gjenopptatt av leddet over.

Det skulle gå ytterligere noen måneder før Thommasen og Christoffersen selv fikk vite at saken var gjenopptatt.

STOD I STORMEN: Pål Thomassen og Lise Christoffersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Saken var da undersøkt ferdig av juristen, og de fikk beskjed om å møte på Berit Kjølls kontor.

– Vi kjente da ingen agenda eller innhold for dette møtet, men regnet med at det dreide seg om denne saken, forteller Thomassen.

På møtet skal også daværende 2. visepresident, Johann Olav Koss, ha deltatt.

– Vi fikk opplest et notat av Kjøll. I den siste setningen ble vi oppfordret til å be om unnskyldning og beklage hendelsene som skal ha ført til det opprinnelige varselet. Dette nektet vi naturlig nok å gjøre fordi vi mener at vi ikke har noe å beklage. Tvert imot er det NIF som skal beklage til oss, sier de to.

PÅ MØTET: Idrettspresident Berit Kjøll og 2. visepresident Johann Olav Koss. Foto: Geir Olsen

Møtet endte, ifølge de to, med at Kjøll viftet bort kravet.

Isteden ba hun Lise Christoffersen, med sin tyngde fra stortingspolitikken, lage et dokument med læringspunkter fra prosessen.

Christoffersen har blant annet vært saksordfører for lovendringer om varslinger på Stortinget.

I læringsbrevet tok stortingspolitikeren utgangspunkt i sine ferske opplevelser med varslingssaken i Viken.

– Jeg skrev rett ut hva vi har opplevd, hvem som har gjort hva og hvordan vi bør lære av dette, forklarer Christoffersen.

TV 2 har fått innsyn i «læringsbrevet». Der lister Christoffersen opp en rekke forbedringspunkter.

Hun skriver også at hun er kritisk til oppførselen til et styremedlem i NIF, som hadde vært gjest under Vikens konstituerende ting i 2019.

(…) NIFs gjest tok tydelig parti mot det ledervalget flertallet på konstituerende kretsting ønsket. Slik kan faktisk ikke NIF opptre. Vi har registrert at NIFs representant på konstituerende ting har meldt seg inhabil i saken etter det. Det skulle bare mangle, men et viktig spørsmål er hvordan NIFs representant kunne havne i en slik inhabilitetssituasjon(…).

Brevet på tretten sider ble sendt til Kjøll. Deretter tok alle sommerferie.

SKREV BREV: Berit Kjøll ba Lise Christoffersen lage et læringsnotat. Det skulle vise seg å bli kraftig omdiskutert. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kontaktet av advokat

Rett etter sommeren, i slutten av august 2021, tok saken en ny vending.

– Det ærlige læringsdokumentet vi hadde skrevet til Kjøll, hadde skapt reaksjoner internt i idrettsforbundet, forklarer de to.

Christoffersen og Thomassen ble plutselig kontaktet av advokat Torbjørn Evjenth.

Advokaten hadde blitt engasjert av presidentskapet ved Berit Kjøll, Vibecke Sørensen og Sondre Gullord for å vurdere om de to hadde brutt NIFs regelverk i skrivet.

De to måtte derfor belage seg på en ny sak og runde mot NIF-ledelsen, en innleid advokat.

– Jeg holdt på å ramle av stolen igjen, sier Christoffersen.

Etter en dialog frem og tilbake kom det, ifølge de to, frem at noen i NIF-ledelsen følte seg uthengt for alvorlige og udokumenterte anklager.

– Advokaten meddelte at vi måtte beklage innholdet i skrivet, sier Christoffersen.

Partene ble til slutt enige ved at de beklaget at de hadde sendt brevet.

– Men vi beklaget ikke innholdet, presiserer Christoffersen.

Thomassen er nå opptatt av at det må en kulturendring til i idrettsforbundet.

ØNSKER ENDRING: Pål Thomassen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– La det være klinkende klart at dette ikke har noe med det kommende presidentvalget å gjøre. Vi ønsker å få frem at det trengs en endring av kultur og praksis på flere områder - deriblant når det gjelder håndteringen av såkalte varslingssaker.

Han peker også på bruk av penger og tid.

TV 2 har bedt om en oversikt over kostnadene Berit Kjøll har brukt på eksterne advokater i sin regjeringstid som president. Disse opplysningene har vi foreløpig ikke mottatt.



– Fra mitt ståsted er det misbruk av et viktig institutt, nemlig varslingsinstituttet. Hvis man bruker det feil, slik vi mener å kunne dokumentere i vår sak, og Marco Elsafadi mener er gjort i hans sak, så sender dette signaler.

Styret i Viken Idrettskrets fremmer derfor nå et forslag om at organisasjonsutvikling skal løftes opp som et tredje overordnet mål i sitt høringsinnspill til strategidokumentet «Idretten vil».

Christoffersen og Thomassen har ikke fått dekket sine utgifter fra advokater fra NIF, slik de har bedt om, men fått økonomisk støtte fra Viken idrettskrets.

Christoffersen er nå ute av styret i Viken idrettskrets, men sitter som leder av kontrollkomitèen i Strømsgodset Toppfotball og anleggskomiteen. I tillegg til sitt Stortingsverv.

Thomassen er fremdeles styremedlem i Viken Idrettskrets.