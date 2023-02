Kjøll etter TV 2s avsløringer: – Provosert og sint

Idrettspresident Berit Kjøll forteller at det jobbes med en lovhjemmel for å registrere alle uønskede hendelser i idretten.

TV 2 avdekket i helgen at Idrettsforbundets behandling av varsler har store mangler.

Det kan bety at alvorlige saker ikke fanges opp. Lørdag fortalte TV 2 saken om politimannen som fortsatte som trener, til tross for varsler og anmeldelser.

Idrettspresident Berit Kjøll er rystet over historiene hun har lest.

– Jeg blir oppriktig lei meg, og jeg blir også både provosert og sint over at det er slik «fatt» i norsk idrett, men det er også et faktum at vi har tatt veldig mange initiativ de siste årene, sier Kjøll til TV 2.

Kjøll har vært i rollen som idrettspresident i tre og et halvt år, og forteller at problematikken har vært høyt på idrettsstyrets agenda under overskriften «etisk og trygg idrett».

– Men dette bare beviser at vi er langt fra i mål. Det at vi har noen modige sjeler som har stått frem, står det stor respekt av. Jeg får ordentlig vondt inni meg på vegne av dem, sier Kjøll.

ØNSKER ENDRING: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Berit Roald / NTB

Syv jenter har fortalte sine historier til TV 2 om politimannen som skal ha utført både voldtekter, beføling og sex-prat. Likevel fikk han fortsette som trener.

– Hvordan kan slikt skje i norsk idrett?

– Åpenbart har vi har støtt på ulike utfordringer i forhold til personvern og datatilsyn. Vi har jo hatt ulike initiativ som vi ikke har nådd gjennom med, sier idrettspresidenten.

Tar grep

Manglende oversikt, liten informasjonsflyt og forbud mot å lagre informasjon om varsler gjør det vanskelig å fange opp gjengangere.

Kjøll opplyser at det jobbes med en løsning for å få mer system på varslene.

– Det vi nå ser som er behovet, er at vi kjemper for å få på plass (med Kulturdepartementet) en ny lovhjemmel som gjør at vi kan registrere alle uønskede hendelser og dele de med andre idrettslag, slik at en eventuell trener ikke automatisk kan få en ansettelse eller tilknytning til et annet idrettslag uten at det er registrert.

– Dette vil være med på å sikre at vi får et mye mer vanntett system på dette området, som vi ser feiler så totalt i dag, fortsetter Kjøll.

– Utrolig utålmodig

Hun forteller videre at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har uttrykt at hun vil vurdere behovet og hvordan man kan få en slik lovhjemmel på plass.

I DIALOG: Idrettspresident Berit Kjøll håper på ny lovhjemmel som kan registrere alle uønskede hendelser i idrettslagene. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er en god dialog mellom NIF og kulturdepartementet, og det har det vært over lengre tid. Vi håper nå at dette fokuset, med de alvorlige hendelsene er med å virkelig gi et gjennombrudd, slik at vi får den nye ordningen på plass raskest mulig, sier Kjøll.

Kjøll har ikke en dato for når dette vil komme, men håper det vil være snakk om måneder og ikke år.

– Det har pågått altfor lenge, og jeg er utrolig utålmodig, men jeg opplever at vi har en kulturminister som nå ser alvoret enda sterkere i lys av hendelsene dere i TV 2 har fokusert på. Dette vil være med på å sikre en ordentlig fortgang for å få dette på plass.