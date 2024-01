Kjetil Rekdal har fått ny jobb

Kjetil Rekdal er ansatt av Omonoia, i resten av Europa best kjent som Omonia Nikosia.

Den kypriotiske klubben bekrefter nyheten på sine nettsider.

Rekdal har skrevet under på en kontrakt som strekker seg over et og et halvt år, med opsjon på ett år til.

Han får med seg sin trofaste assistent, Geir Frigård, til Kypros.

– Rekdal har vært klar på at han vil fortsette som trener, og en slik mulighet på Kypros for Rekdal og Frigård ser spennende ut. Skulle han tatt en jobb i Norge, er det nok ikke veldig mange jobber som hadde vært av interesse. Derfor var utlandet det mest sannsynlige, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Omonia er blant de bedre klubbene på Kypros med spillere fra en hel haug av nasjonaliteter, og det blir garantert interessant å følge radarparet Rekdal og Frigård på Kypros, tilføyer han.



Rekdal har ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.

Omonia ligger på fjerdeplass i den kypriotiske ligaen.



Rekdal har vært klubbløs siden han fikk sparken av Rosenborg i juni, og reiser nå videre til Nikosia, hovedstaden på Kypros.

Byen har om lag 350.000 innbyggere.

Henning Berg har tidligere vært trener i den kypriotiske klubben. Han ledet dem fra 2019 til 2022.