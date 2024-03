Kjetil Knutsen forlenger med Glimt

Suksesstrener Kjetil Knutsen (55) forlenger med Bodø/Glimt. Det bekrefter både han og klubben tirsdag.

– Det er helt naturlig for meg å forlenge avtalen. Jeg var inne i mitt siste kontraktsår, og i stedet for spekulasjoner og prat om min situasjon, så er timingen for å forlenge veldig god, sier Knutsen til glimt.no.

Knutsen har skrevet under på en avtale som strekker seg ut 2025-sesongen.

– Teamet rundt meg er på plass, så nå var det min tur. Jeg mener at det er potensial til å videreutvikle alt som omhandler sport og A-lag til at vi kan ta nye spennende steg. Det blir naturlig å jobbe videre på reisen vi har begynt på, sier han.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen. Også må vi løfte oss etter ørene og trø til for å gjøre det som er best for Glimt. Det er et krav som ligger til alle i og rundt klubben, ikke minst for min egen del, legger Knutsen til.

Knutsen kom til Bodø/Glimt som assistent januar 2017. Etter opprykket fra OBOS-ligaen tok han over som hovedtrener før 2018-sesongen. Glimt har vunnet tre seriemesterskap under Knutsen.

– Det er fantastiske nyheter for Bodø/Glimt, og geniet Kjetil Knutsen gjør at det skal bli tøft for andre norske klubber å ta gull også de neste sesongene, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Han har skapt et eventyr i Bodø, og jeg tror vi får se Bodø/Glimt i Champions League før Knutsen en eller annen dag tar steget til en annen klubb. Det å delta i verdens største klubbturnering hadde tatt alt til et helt nytt nivå, og så sterke som Bodø/Glimt er både sportslig og finansielt er det fullt mulig allerede nå når første mulighet kommer, sier Mathisen.

– Han tjener garantert enda bedre enn tidligere nå med ny kontrakt, og det skulle bare mangle. Kanskje er han den som tjener aller best i Bodø/Glimt, og da vil noen hevde han er en dyr mann - mens jeg vil si at han er Bodø/Glimts billigste mann med tanke på alt han genererer av inntekter, muligheter og opplevelser. Han fortjener hver eneste krone uansett hva han nå måtte tjene, og dette er en stor dag for Bodø/Glimt, avslutter Mathisen.