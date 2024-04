Tirsdag kveld spilles de to første oppgjørene i Champions League-kvartfinalene på TV 2 Play.

Real Madrid møter Erling Braut Haalands Manchester City, mens Martin Ødegaard og Arsenal møter Bayern München i to gigantoppgjør.

Dukker opp - får nådeløs beskjed

Før kampene har det kommet en terrortrussel fra IS mot kvartfinalene. I Madrid har man derfør økt beredskapen kraftig.

– Jeg kjenner på et ubehag når sånn skjer. Vi har sett det litt rundt landskamper tidligere at slike ting kan skje, sier TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker i Madrid.

Over 2000 politifolk skal sørge for at sikkerheten ivaretas, skriver spanske medier. Onsdag spiller Atlético Madrid sin kvartfinale hjemme mot Dortmund.

– Jeg stoler på at sikkerheten er «spot on». Dette er en trussel man har øvd på i mange år. Det er ikke mer enn det, men det er litt ubehagelig, sier Alsaker.

Det er besluttet å lukke taket på Real Madrids stadion Santiago Bernabéu som et tiltak for å holde uønskede droner unna, fikk TV 2 opplyst mandag kveld.

Landslagssjef Ståle Solbakken har erfaring fra å spille med tak fra tiden som trener i FC København.

– Det vil jeg faktisk ikke bagatellisere. Det blir en helt annen atmosfære og stemning, men en terrortrussel trumfer alt. Det er et signal på at Uefa tar dette på alvor, sier Solbakken til TV 2.

I Frankrike har det også blitt satt inn ekstra styrker for å ta vare på sikkerheten i kampen mellom Paris Saint-Germain og Barcelona som spilles onsdag.

– Sikkerheten vil bli betraktelig forsterket, sier Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin tirsdag ettermiddag.



Han opplyser at trusselen er kommet mot samtlige fire kamper i Champions Leauge.

Saken oppdateres.