Kjempetriumf for Mercedes – Russell sikret lagets første seier for sesongen

MERCEDES-SEIER: George Russell kunne smile etter at han vant søndagens Grand Prix-løp i Brasil. Foto: Nelson Almeida

– Jeg visste vi kunne klare dette! Jeg visste det. Jeg trenger et lommetørkle, kommenterte George Russell etter seieren.

Det ble en uhyre spennende avslutning med sikkerhetsbil og kniving om posisjonene. Best ut av løpet kom George Russell, som tok Mercedes-teamets første Grand Prix-seier for sesongen.

– For en fantastisk følelse. Det var et tøft løp. En stor takk til hele teamet for å gjøre dette mulig. Det har vært en følelsesmessig berg-og-dal-bane denne sesongen, sa Russell.

Han får skryt av lagkameraten.



– Vi har jobbet så hardt gjennom dette året for å få 1. og 2.-plass, så dette er enormt fortjent.



I SJOKK: George Russell feirer seieren. Foto: XPB

Dramatisk start

Det ble en dramatisk start på Grand Prix-løpet i São Paulo, hvor Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Verstappen, Hamilton, Lando Norris og Leclerc havnet i kollisjoner allerede før de hadde kjørt åtte runder.

Ricciardo og Magnussen, som krasjet i hverandre, måtte bryte løpet, mens Norris og Verstappen fikk fem sekunders tidsstraff for sine kollisjoner med henholdsvis Leclerc og Hamilton.

– Hvor skulle jeg ha gjort av meg, sa Verstappen på teamradioen etter å ha fått beskjed om straffen.

Etter å ha sonet tidsstraffen sin og byttet dekk lå Verstappen på 17.-plass, 59 sekunder bak ledende Hamilton.

Verstappen endte til slutt på 6.-plass.

Mercedes' første seier

Russell opparbeidet seg en stor ledelse allerede halvveis i løpet og så ut til å kontrollere inn lagets første seier i et Grand Prix-løp denne sesongen.

16 runder før mål brøt imidlertid bilen til Norris sammen og sikkerhetsbilen måtte ut på banen. Dermed var plutselig lagkamerat Hamilton, Red Bulls Sergio Perez og Sainz rett bak briten.

Da sikkerhetsbilen omsider kjørte ut av banen satte Russell og Hamilton klampen i bånn.

Dermed kunne de to britene kjøre inn til dobbeltseier for Mercedes.

Ferrari-duoen Carlos Sainz og Charles Leclerc tok 3. og 4.-plassen.

Dobbeltseieren til Mercedes er lagets første siden Grand Prix-løpet på Emilia Romagna i november 2020. Da vant Hamilton foran Valtteri Bottas.

Russell satte også løpets raskeste rundetid og tar med seg 26 poeng fra søndagens løp. Red Bull og Max Verstappen har allerede vunnet både kontruktørmesterskapet og VM-tittelen denne sesongen.