Kjempet mot døden – så skjedde det utenkelige

BJERKE (TV 2): Amanda Robertsen (29) så døden i hvitøyet. Angsten for at marerittet skal gjenta seg er der ennå, men nå er den store drømmen nær.

«Det er ikke sikkert hun klarer seg».

I flere høydramatiske timer kjemper Amanda for livet på Ullevål sykehus.

Samboeren sitter i bilen utenfor. Familien hjemme i Leksvik i Trøndelag er forberedt på det verste. De venter, venter og venter.

Det er en iskald desembermorgen i 2021.

Koronaen herjer, så hasteoperasjonen på gastroavdelingen foregår uten de nærmeste til stede.

Prognosene er dårlige, tiden går. Fortsatt ikke et pip.

Etter sju timer i bilen får samboeren nok.

Han bestemmer seg for å gå inn.

Høydramatiske timer

Alt skjedde så fort.

Bare timer i forveien hadde den suksessrike montérytteren befunnet seg i Stavanger, men like før løpet på Forus Travbane kjenner 27-åringen at noe er riv ruskende galt.

Hun har store magesmerter, men det sitter langt inne å avlyse.

Amanda kjemper nemlig om å bli historisk som den mestvinnende rytteren i Norge. Hun velger å fullføre.

PÅ TOPP: To måneder før livet ble snudd på hodet vant Amanda Robertsen NM for montéryttere på Momarken i Østfold. Foto: Privat

I dag tenker hun at hun burde valgt annerledes. Etter å ha flydd hjem til Oslo samme kveld eskalerer smertene. Hun oppsøker legevakten. Før hun visste ordet av det var hun på Ullevål.

Det ble slått alarm.



Magesekken hadde løsnet. Den hadde sklidd opp til brystet og lå i klem. Legene var usikre.

Kunne de redde henne?

– De anslo vel at sjansene var 70/30 for at det skulle gå bra eller ikke, forteller Amanda i dag.

I november i fjor, nesten et år etter at hun svevde mellom liv og død, våknet hun nok en gang med store smerter.

– Man har hele tiden den lille angsten for at det skal skje igjen.

Telefonen fra pappa: – Helt knust

TV 2 møter rytteren i stallen på Bjerke i Oslo. Det har vært et fristed gjennom gode og vonde stunder, men denne dagen er utstrålingen ikke til å ta feil av.

Det er en god dag. For positive sjeler er det som regel det, men opptakten til helgen gjør smilet enda bredere. Sola skinner. Det kribler i kroppen.

Søndag går en av hennes største drømmer i oppfyllelse. Det var aldri gitt at det skulle bli slik.

Det vet storesøster Britt alt om.

– Jeg klarer ikke å snakke om det uten å få tårer. Telefonen fra pappa om at hun kanskje ikke kom til å klare seg. Jeg ble helt knust. Tanken på ikke ha henne her.



Tårene strømmer på. Hendelsen satte livet i perspektiv. Alt annet ble uviktig.

– Man begynner nesten å unnskylde kranglene vi hadde som små. Det er vanskelig å se lillesøsteren sin gå gjennom noe slikt.



Den store drømmen: – Som Formel 1 og Champions League

Britt, familien og samboeren sto ved Amandas side hele veien. Det gjorde også M.H. Hot Cash. Den fire år gamle hingsten, som ble født på familiens gård i Leksvik, er som hennes eget barn å regne.

Hestens mor, Seaborn Simona, ga Amanda mange uforglemmelige øyeblikk. 31 seire på 69 starter og snaut 1,5 millioner kroner innkjørt lød den pene statistikken før tragedien inntraff i vår, da hun døde under følling.

Den triste hendelsen, kombinert med de svært tøffe takene de siste to årene, vil gjøre søndagen ekstra spesiell for Amanda og M.H. Hot Cash.

Da går nemlig Norsk Travderby av stabelen; det gjeveste løpet en norskfødt traver kan være med på. Førstepremien er på 800 000 kroner. Ettersom det kun er for hester i fireårsklassen, får man kun denne ene sjansen i hestens liv.

– Det er noe man bare drømmer om. Det er som Formel 1 og Champions League for oss i trav, forteller hun.

Løpet har vært Amanda og M.H. Hot Cashs mål hele veien. Da de kvalifiserte seg for få uker siden, tok følelsene overhånd.

Det kom som et sjokk. Det var nemlig svært lite i forkant som tydet på at hesten skulle kvalifisere seg.



– Jeg visste ikke hva jeg skulle si, sier Amanda, som omfavnet søsteren sin i gledesrus da finaleplassen var et faktum.



– Jeg gråt og gråt og gråt, sier Britt.



Ettersom Amanda fortsatt lever med begrensninger etter sykdommen var det kusk Anders Wolden som kjørte under kvalifiseringen. Slik blir det også i finalen.

Det er selvsagt bittert å ikke kjøre selv, men Amanda er først og fremst evig takknemlig for at en så erfaren kusk har takket ja til å kjøre hesten hennes. Hun ønsker å takke hele teamet i Stall Wolden.

– Det har jeg vært utrolig heldig med, poengterer hun.



Et liv med begrensninger

Hun drømmer selvsagt om å komme tilbake, men akkurat nå har Amanda fått streng beskjed av legene om å unngå buktrykk. Hun kan heller ikke løfte mer enn 10 kg.

– Det er jo veldig begrensende når man har et liv der man holder på hest, forklarer hun.



Da samboeren entret sykehuset i desember 2021 visste han fint lite om utfallet. Det kunne ha gått galt. Heldigvis var operasjonen av det vellykkede slaget, men sykehuset glemte å gi beskjed til Amandas nærmeste.

– Det man sitter igjen med er jo at man skal være veldig glad for dagene man er frisk og er ved god helse. Etter den første operasjonen i 2021 fikk jeg beskjed om at det bare var å komme i form igjen, men så gikk det jo galt i november i fjor igjen.

Hun trodde hun var ferdig med det, men må nå i stedet belage seg på ny operasjon. Det er i hvert fall ganske så sannsynlig, forteller hun.

– Man kjenner jo på frykten for at man skal bli sendt tilbake til sykesengen og ikke får holdt på med det man elsker. Det er vanskelig å få gode råd, for det er ikke så mange som står i samme situasjon. Jeg skjønner også at det er vanskelig for legene.



Men akkurat nå er det kun søndagen som står i fokus for 29-åringen.

Norsk Travderby. Den store drømmen. Med M.H. Hot Cash på banen og samboer, venner og familie til stede på Bjerke.

– Det er en spent familie Robertsen, smiler Amanda, og får støtte av en ambisiøs storesøster.



– Topp tre, da blir det feiring! Da blir det trønderfeiring. Hæla i taket og dans på bordet.