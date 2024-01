Kjemper om vill sum: – Jeg sier ja takk

Henrik Dønnestad hadde liten tro på at han i det hele tatt skulle få gå Tour de Ski like før uttaket ble gjort i desember.

Men da både Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo meldte forfall på grunn av sykdom, ble 27-åringen hentet inn som reserve.

Nå kjemper langrennsløperen fra Skien om en topplassering og store pengepremier.

– Jeg har vel sett alle skirenn som har vært i Tour de Ski noen gang hjemmefra på TV-skjermen. Det og plutselig være her selv, det har vært en drøm, sier Henrik Dønnestad til TV 2.



OVERRASKET: Henrik Dønnestad har overrasket både seg selv og konkurrentene i Italia og Sveits. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Når det gjenstår to etapper, en fellesstart i klassisk og avslutningen opp «monsterbakken», ligger Dønnestad på delt andreplass i sammendraget.

– Jeg hadde troen på å gå bra her. Jeg hadde som mål å være godt innenfor topp 10, men så høyt som pallen er nok i overkant av hva jeg hadde håpet og forventet. Det er utrolig gøy å være med og kjempe så høyt.

– Mer penger enn jeg har tjent så langt i karrieren

Opp til sammenlagtleder og forhåndsfavoritt Harald Østberg Amundsen er det ett minutt og 39 sekunder. En differanse de fleste tror blir i meste laget for konkurrentene

Kampen om andreplassen er derimot vidåpen. Dønnestad ligger likt med lagkamerat Martin Løwstrøm Nyenget. Bare sekunder bak følger konkurrentene som perler på en snor.

EN DRØM: Henrik Dønnestad har drømt om å gå Tour de Ski. Etter pallplassen i Davos er han på skuddhold i sammendraget. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

I tillegg til heder og ære, kjemper Dønnestad om nesten 730.000 norske kroner. Det er summen som ligger i potten for den som blir nummer to sammenlagt.

– Det er en solid bonus. Så lenge man kjemper om en pallplass så er det vel mer penger enn jeg har tjent så langt i karrieren, så jeg sier ja takk til det, sier Dønnestad med et smil.

For tredjeplassen i touren deles det ut 485.000 norske kroner.

Til nå i sesongen har skiløperen tjent nesten 85.000 kroner i premiepenger. Det er fasit etter en tredjeplass i Trondheim før jul og andreplassen på den femte etappen av Tour de Ski.

OVERRASKET: Henrik Dønnestad hadde forhåpninger om å levere i Tour de Ski, men hadde ikke turt å drømme om pallplass. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Overraskelsesmannen er glad for at langrennssatsingen endelig betaler seg, og legger ikke skjul på at det hadde vært kjærkomment med en pallplass sammenlagt og premiepengene som følger med.

– Det er noe man alltid har drømt om, at det skulle komme til det stadiet. Det er ikke lett å være skiløper utenfor landslag med begrenset økonomi og den biten der, så at det begynner å bære frukter er veldig kult, sier 27-åringen.



– Skumle planer

Flere har latt seg imponere over innsatsen til Dønnestad, som aldri har deltatt i konkurransen tidligere.

Harald Østberg Amundsen er sjokkert over hvor pigg konkurrenten tilsynelatende føler seg.

– Han sier at han ikke er stiv eller støl etter gårsdagen, og at han ikke kjenner at han gikk 20 kilometer i går. Da måtte jeg heve litt på øyenbrynene, for da skjønner jeg at han har skumle planer for morgendagen, sier Harald Østberg Amundsen.



Harald Østberg Amundsen har en solid ledelse i touren, men lar seg imponere over nestemann på lista, Henrik Dønnestad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Også landslagstrener Eirik Myhr Nossum er imponert over mannen som kom sist inn i troppen. Han tror de to siste etappene passer Dønnestad svært godt.

– Skulle jeg satt odds på de norske løperne før den siste dagen, så tror jeg han (Henrik Dønnestad) er en av de beste vi har til å klatre opp Alpe Cermis, sier Nossum.

Herrene går sin 15 kilometer klassisk fra klokken 15.25 lørdag.