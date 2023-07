Kjemper mot klokka etter skade: – Ante ikke at det skulle bli så ille

OPERERT: Christian Borchgrevink måtte gjennom to operasjoner for å komme tilbake fra skaden. Foto: Privat

TORSHOV (TV 2): I to år har han kjempet mot skaden og tunge tider. Nå er comebacket gjort, men Christian Borchgrevinks fremtid er på ingen måte sikker.

Det var ikke vanskelig å se hvor mye det betydde for Christian Borchgrevink å være tilbake på fotballbanen, da han gjorde comeback for andrelaget til Vålerenga i juli.

Kameralinsene fanget ham i kjærlig omfavnelse med sin far like etter kampslutt. Han hadde nettopp overkommet skademarerittet.

– Å møte mine nærmeste etter kampslutt, de som har stått ved siden av meg i denne vanskelige tiden… Det ble veldig, veldig emosjonelt, sier 24-åringen åpenhjertig.



TV 2 møter Borchgrevink på en minigolfbane på Torshov i Oslo, ikke langt unna leiligheten hans på Sofienberg.

Karrieretruende

I nesten to år ble Vålerenga-spilleren tvunget til å følge sine lagkamerater fra sidelinjen.



– Jeg ante ikke at det skulle bli så ille som det ble, sier han.

Kneet fungerte ikke. Det skulle vise seg at en bruskbit hadde løsnet i en hard duell og skapte trøbbel, noe man ikke kunne se på bilder.

Først ble det ikke gjort noe, men når han merket at ting ikke stemte måtte det bli tatt grep. På en tur til ortopeden fikk han for første gang vite hvor ille skaden faktisk kunne være.

KARRIERETRUENDE: Borchgrevinks skade var verre enn fryktet. Foto: Kim Jarle Johansen / TV 2

– Da fikk jeg beskjed om at dette var potensielt sett karrieretruende. Da jeg hørte det første gang, så var det et slag i trynet. På det tidspunktet hadde jeg ikke vært innom den tanken engang.

Først ble det gjort et mindre inngrep, uten hell. Dermed måtte Borchgrevink på ny under kniven, denne gangen for en større operasjon.

Da var det et punkt der han fryktet for fotballkarrieren.

– Jeg visste at det ikke var noen garanti for at operasjonen skulle lykkes. Da var det tungt, forteller han.

Uansett visste han at det ventet minst seks til ni måneder med gjenopptrening uten fotball etter den andre operasjonen. De månedene rundt operasjonen skulle bli de tyngste.

– Gikk løs på nattesøvnen

I seks uker etter den andre operasjonen måtte Borchgrevink gå på krykker, uten å belaste høyrefoten på noen som helst måte.

Når man da bor alene blir selv de enkleste tingene, vanskelige.

– Dersom jeg skulle bære noe fra kjøkkenet til stua måtte jeg ha på meg en sekk, forteller han.

– Da hadde jeg perioder hvor jeg syntes ganske synd på meg selv. Det gikk til tider løs på nattesøvnen, sier han når han tenker tilbake på den tiden.

LANGT AVBREKK: Skadeavbrekket ble langt for Borchgrevink, som ikke fikk ikle seg den blå drakten på nesten to år. Foto: Annika Byrde / NTB

For å få tankene over på andre ting, og få tiden til å gå, begynte Borchgrevink å studere på en bachelorgrad i administrasjon og ledelse. Det hjalp, men noe manglet.

– Du får ikke gjort det du driver på med hver dag, det du har elsket siden du var liten. Jeg forsøkte å ikke tenke for negativt og la det konsumere meg.

– Heldigvis har jeg mange gode venner å lene meg på, men det var kanskje vanskeligere enn jeg trodde det skulle bli.

Usikker fremtid

Uansett utfordringene han stod ovenfor, så hadde han et klart mål om å komme seg tilbake til fotballbanen.

– Jeg skulle faen meg bite tenna sammen, uansett hvor vanskelig det kom til å bli, slik at jeg i det minste fikk noen minutter på banen. Det var det jeg trøstet meg selv med, sier han.

Hans kontraktsituasjon gjorde ikke opplevelsen noe bedre. Den nåværende kontrakten går ut i år, noe som har lagt et ekstra press rundt comebacket.

– At jeg risikerte å stå uten jobb på et tidspunkt gjorde situasjonen litt mer ekte. Det ble veldig eksistensialistisk for min del.

Selv om han har returnert til banen, og vært involvert i to kamper for førstelaget de siste ukene, er situasjonen fortsatt den samme.

– Men jeg har snakket med klubben og fått beskjed om at når jeg viser at jeg kan spille fotball så skal vi få orden på det. Så jeg håper det løser seg, sier han.

TREFFSIKKER: Borchgrevink håper å være like treffsikker med fotball som med golfball når han nå er tilbake. Foto: Kim Jarle Johansen / TV 2

Tilbake fra start?



Allerede på lørdag, under en måned etter at han gjorde comebacket for Vålerenga sitt andrelag, kan han få sin første kamp fra start siden 2021.

Vegar Eggen Hedenstad må stå over kampen på grunn av suspensjon, dermed er veien fram til en plass i startelleveren plutselig mye kortere.

– Jeg håper jeg får starten. Så gjelder det å spille seg mer og mer i form utover august og høsten som kommer, så håper jeg å kunne bidra positivt på banen.

– Det har gått veldig fort fra at jeg har vært takknemlig for å få noen minutter og være tilbake, til nå hvor jeg vil veldig mye mer igjen.