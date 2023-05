Skuespiller Ryan Reynolds har den siste tiden hatt stor suksess som eier av den walisiske fotballklubben Wrexham.

Og den canadiske stjernen skal ha fått mersmak på livet som klubbeier.

For Reynolds forbereder nemlig et bud på mer enn ti milliarder kroner for å ta over NHL-klubben Ottawa Senators, skriver Ottawa Sun.

Men han får konkurranse – fra uventet stjernehold.

ÅPENT «FRIERI»: Artisten Snoop Dogg har nå selv uttalt seg om ryktene. Foto: Kirby Lee

Snoop Dogg: – Gleder meg

Den amerikanske rapperen Snoop Dogg har nemlig kastet seg inn i budkrigen for å ta over hockeyklubben.

– Snoop er veldig involvert i dette. Det er han som kom med ideen og han er veldig interessert. Han vil ha dette laget, sier en kilde tett på anerkjente The Athletic, som også har omtalt saken.

Ryktene har svirret etter at fotballnettstedet med flere omtalte saken, og Snoop Dogg tok selv til Instagram for å vise sin interesse.

JUBEL: Ottawa Senators feirer en scoring for drøye 18.000 tilskuere. Nå kan det bli mer å juble for. Foto: Timothy T. Ludwig

Det er via forretningsgruppen drevet av gründer Neko Sparks at rappstjernen har kastet seg inn i kampen.

– Det Neko Sparks prøver å gjøre i Ottawa er fantastisk, og jeg gleder meg til å være en del av det, skriver Snoop Dogg på Instagram.

Svimlende summer

Reynolds har vært del av en eventyrhistorie etter å ha bladd opp 25 millioner kroner for Wrexham for snaue to år siden. Han eier klubben sammen med skuespiller Rob McElhenney.

I april rykket klubben opp til fjerde nivå, som regnes som profesjonell i England. Det var 15 år siden den walisiske klubben var tilbake i det gode selskap, og tusenvis av supportere stormet stadion i ellevill eufori.

– Jeg vet ikke om jeg faktisk kan prosessere hva som har skjedd i kveld. Jeg er fortsatt målløs, sa Reynolds til BT Sport.



På veien til opprykket har klubben fått besøk av Kong Charles og Dronning Camilla, og blant annet skuespillerne Will Ferell og Paul Rudd.

PÅ PLASS: Ryan Reynolds på besøk på kamp hos Ottawa Senators. Foto: Marc DesRosiers

Om det skal bli en ny eventyrhistorie med hockeyklubben Ottawa Senators, må det blas opp en betydelig høyere sum. Ifølge finanstidsskriftet Forbes har klubben en verdi på opp mot åtte milliarder kroner.

Men det er i hvert fall ingen tvil om at Snoop Dogg er interessert og har store planer. Ifølge The Athletic har rapperen, med over 100 millioner følgere, planer om å lage en stor blest rundt klubben, og samme nettsted skriver at Snoop selv skal involveres i klubbens kamper, som TV-ekspert i TSN sine sendinger.