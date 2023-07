Kjemper for ny Tour de France-plass: – En poengmaskin

Uno-X skrev norsk sykkelhistorie da Tour de France-starten gikk i Bilbao 1. juli. Da ble de det første norske laget i verdens største sykkelritt.

Det norsk-danske laget fikk én av to invitasjoner som deles ut til lag arrangøren ASO ønsker. Den var de avhengige av da de ikke var kvalifisert gjennom poengsystemet som automatisk gir plass i rittet.

Trolig er de avhengige av en slik invitasjon også neste år om de skal få delta i rittet.

Hvordan de gjør det i sommerens utgave har derfor mye å si, både poengmessig for å være kvalifisert senere og for å overbevise ledelsen i Tour de France om at de bør få stille til start også neste år.

– Tror du at dere har gjort nok til å bli invitert tilbake neste år?



– Jeg tror i hvert fall at vi har hatt en veldig god start. Christian Prudhomme (rittets direktør) ser at vi prøver hver eneste dag. Jeg tror vi er nærme. Men jeg tror ikke at han garanterer noe som helst før langt utpå vinteren. Jeg håper vi er på den riktige siden av regnskapet hans, svarer Uno-X sin daglige leder Jens Haugland.



MÅ OVERBEVISES: Tour de France-direktør Christian Prudhomme skal etter sesongen igjen avgjøre om han ønsker å gi Uno-X invitasjon til rittet. Foto: BENOIT TESSIER

På tredjeplass

18 av de 22 plassene for lag til Tour de France deles automatisk ut til de lagene som regnes som World Tour-lag. Det er de lagene som hadde samlet inn flest World Tour-poeng gjennom konkurranser ved forrige inndeling. Neste inndeling er i 2025.

Det nest øverste nivået for sykkellag internasjonalt er Pro Kontinental-lag. Det er det Uno-X er nå. For lagene på det nivået deles det automatisk ut to plasser til Tour de France hvert år.

– Nå er vi på en veldig klar tredjeplass av Pro-Teams. Lykkes vi med å bli det så er vi automatisk invitert til alle endagsritt på World Tour-nivå. Da vil vi ha en plan å stå opp med 1. januar og jobbe etter. Det vil gjøre at vi blir mer og mer sportslig kvalifiserte til å være med på de store etapperittene, som Tour de France, forklarer Haugland.

SAMLER POENG: Tobias Halland Johannesen jubler for tredjeplass. Han har sanket mange World Tour-poeng for Uno-X så langt i Tour de France. Foto: Johannes Wiken / Wordup

For den daglige lederen går det mye tid til å finregne på poengene underveis og hvordan de ligger an.

For rytterne er det å samle poeng viktig, og det er blant annet derfor vi har sett Uno-X-ryttere spurte for plasseringer enkelte andre lag ikke ser ut til å være villige til å bruke like mye energi på.

– Veldig enkelt sagt så deles det ut mange poeng hver etappe. Tobias (Halland Johannesen) ble nummer tolv her en dag og tok 20 poeng. Alexander Kristoff ble nummer seks i går og tok 55 poeng. Legger du alt sammen i løpet av et helt år så blir det veldig mye.

– Tour de France er en poengmaskin for oss. Det å være opptatt av poeng når man kan få de litt billig, er avgjørende. Det er noen franskmenn som klør seg litt i hodet nå fordi de er såpass langt bak oss i regnskapet, sier Haugland.

Det ultimate målet

Om to år skal deles ut nye World Tour-lisenser. Det er det Uno-X på sikt jobber for å få, men foreløpig ser det noe tøft ut at det skal gå allerede i 2025.

– Vi er litt lengre unna der, men nærmere enn jeg kanskje fryktet ut ifra hvordan vi startet året. Vi har 5-600 poeng opp til Arkea Samsic på 19. plassen. Da begynner vi å komme ganske nærme. Jeg er veldig optimistisk. Det totale bildet her er positivt så lenge vi klarer å treffe på rytterne vi henter og beholder. Poeng er noe som surrer fælt i hodet på meg, sier Haugland og gliser.

Flere medier har erfart at Andreas Leknessund og danske Magnus Cort Nielsen trolig sykler for Uno-X neste sesong. Haugland ønsker ikke å bekrefte noen signeringer, men er klar på at de er offensive i prosessen med å sette sammen det best mulige norsk-danske laget til neste sesong.

ER ØNSKET: Andreas Leknessund er sterkt ønsket av Uno-X. Mye tyder på at han blir en del av laget neste sesong. Foto: Gian Mattia D'Alberto

– Vi kan ikke slå oss til ro med det vi har nå. Så er det viktig å være klar over at 70-80 prosent av poengene kommer fra endagsritt. Vi må sørge for at laget er balansert riktig, samtidig som vi har noen enorme talenter som går gått i fjell som vi ønsker å ta vare på. Det er veldig mange avveininger for hvordan vi skal sette sammen laget, sier han.

Trønderen har tidligere uttalt at det ultimate målet på sikt er å vinne Tour de France. Det står han for.

– Kan vi vinne OL i sandvolleyball og 400 meter hekk, så kan vi vinne Tour de France også. Men det nytter ikke å snakke om det hver dag nå. Det tar oss ikke videre. Men vi må ha noe langt oppi skyene der vi ser mot, sier Haugland og smiler.