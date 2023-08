Kjempebrøler da Viking vant igjen: – Elendig utførelse av det idiotiske valget

Lillestrøm – Viking 1–3

– Hva keeper til LSK prøver på, kommer vi nok aldri til å forstå. Det er rett og slett et idiotisk valg og en elendig utførelse av det idiotiske valget, sa TV 2s Jesper Mathisen i FotballXtra.



Etter litt over timen spilt på Åråsen roter Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen det skikkelig til.

I et forsøkt på å spille ballen ut fra egen 16-meter sender han ballen rett ned i beina på Lars-Jørgen Salvesen.

– Salvesen får verdens enkleste oppgave med å ha sett inn to null. En ny kjempebrøler av Lillestrøm. Den svir noe voldsomt for gule og svarte, sa TV 2 kommentator Haakon Frydenberg Thon.

LSK-keeperen legger seg helt flat etter tabben.

– Det er en dårlig vurdering av meg. Jeg er fryktelig skuffet. jeg skuffer supportene og laget. Det er ikke sånn jeg vil fremstå, sier Christensen.

– Hvor frustrerende er det å slippe inn to mål på denne måten?

– Det er det vi slipper inn mål på for tiden. Vi slipper inn altfor lette mål. Det er vanskelig å sette ord på, påpeker siste skansen til Lillestrøm.

Med Eirik Bakke inn som trener for LSK fra mandagen av, har keeperen håp om de skal klare å løse problemene bak i banen.

– Vi har et godt lag og spiller bra fotball til tider, men slipper inn for enkle mål. Jeg håper Bakke kan komme inn og hjelpe oss litt. Og se på hva som er grunnen.

Smalt i andre omgang

Det var en sjansefattig første omgang på Åråsen. Bare ett minutt spilt i andre omgang våknet virkelig Viking-spillerne.

Nicholas D`Agostino smalt til mot LSK-keeperen Mads Hedenstad Christiansen redder på mesterlig vis. Returen havner rett i føttene til Lars-Jørgen Salvesen, men Christensen slår ballen unna.

Ikke lenge etter smalt det igjen fra Viking-spillerne, og igjen var det D`Agostino. Denne gangen klarte ikke LSKs sisteskanse og stå imot. Spissen smalt til fra 15-meters hold.

– Gulfeberen stiger i Stavanger, Frydenberg Thon.

Målshowet stoppet ikke. Minutter før slutt viste Markus Solbakken seg frem igjen med høyrefoten, med en knallscoring for bortelaget.

– Lukter det gull nå?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men dette her er n ekstrem sterk seier. Det er mange kamper igjen. Vi dominerer første omgang, skaper mange sjanser, mangler bare scoringer. Så får vi som fortjent i andre omgang, sier Salvesen til TV 2 etter kampen.

LSK-spillerne mistet ikke troen på scoringer. Ved ordinær tid pyntet Thomas Lehne Olsen på resultatet da han sendte ballen inn i åpent mål. Det holder ikke for hjemmelaget. Simon Mesfin må se seg slått i sin siste kamp som hovedtrener for LSK, før Eirik Bakke tar over fra neste runde.

Smalt fra LSK-spilleren

Før kampen ble sparket i gang smalt det godt fra LSKs Ruben Gabrielsen.

– Hjelp meg med å slå dette forpulte laget her, sa Gabrielsen til medspillerne.

Det startet stille for både supportene og spillerne på Åråsen. De første 15 minuttene var det helt stille fra fansen, før de smalt til. Røyken fra Kanarifansen satte en liten stopper i kampen, etter at det røykla det meste.