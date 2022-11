Kjederøykende maratonløper går viralt

Bilder av «onkel Chen» (50), som røyker under et maraton, vekker oppsikt.

TRE OG EN HALV TIME: Maratonløperen røykte underveis i et løp tidligere i november. Det vekker oppsikt. Foto: Weibo

En maratonløper under kallenavnet «onkel Chen» har skapt overskrifter etter at han nylig løpte et maraton i Jiande i Kina.

50-åringen kjederøykte nemlig sigaretter under det 42 km lange løpet, og kom likevel i mål på tiden 3:28:45. Ifølge rapporter røyker kun Chen når han løper.

Selv med sigaretter i munnen endte kineseren på 574. plass av nesten 1500 løpere.

UTYPISK UTØVER: Maratonløperens valg går viralt etter at historien ble delt på appen sosiale medier i Kina. Foto: Weibo

Bildene av 50-åringen gikk først viralt på den kinesiske appen Weibo, før arrangøren selv delte bildene og bekreftet den imponerende sluttiden.

Det er ikke første gang maratonløperen har vekket oppsikt. Ifølge Canadian Runner Magazine har 50-åringen en lang historie med å røyke samtidig som han løper.

Etter et arrangement i Kina i 2017 fikk Chen kallenavnet «Smoking Brother» i løpekretsen, og selv om han kjederøykte under maraton i 2018 og 2019 klokket han inn på henholdsvis 3:36 og 3:32.