Kjæresten om svømme-stjernen: – Begynte å hylgrine

Tre år etter sist medalje slo Henrik Christiansen (26) til og tok både sølv og bronse i VM. Det ble emosjonelt for kjæresten.

KJÆRESTEN: Det ble emosjonelt for Sanne Andersen da kjæresten Henrik Christiansen nylig tok VM-medaljer, Foto: Privat

De siste årene har vært preget av sykdom, skader og svake resultater for svømmer Henrik Christiansen.

Men i VM i Australia fikk 26-åringen seg en skikkelig opptur, med sølv på 800 meter og bronse på 1500 meter.

Tilbake i Norge gjestet den ferske medaljevinneren God morgen Norge sammen med kjæreste Sanne Andersen.

Der snakket han om hvordan det er å være tilbake i verdenstoppen igjen.

– Tilbake der jeg hører hjemme

– Det var jo tre år siden sist medalje. Både pandemi og sykdom har ført til lite kontinuitet i treningen. Det har ført til at jeg ikke får gjort den jobben som trengs for å være på det øverste nivået, sier Christiansen.

Men i VM i Australia denne måneden var han endelig tilbake. Med både sølv- og bronsemedalje i sekken er godfølelsen tilbake.

– Nå føler jeg at vi er tilbake og at jeg har fått gjort det som kreves. Nå er jeg der jeg hører hjemme.

Hjemme i Norge satt en spent kjæreste og fulgte med på mesterskapet. For Andersen er det nemlig første gang hun får oppleve en mesterskapsmedalje etter at de ble sammen.

– Det er en fantastisk og ubeskrivelig følelse.

Hun røper at det ble noen tårer når hun så Christiansen svømme inn til bronse på 1500 meter fri.

– Da ble det noe tårer på jobb ja. Masse jubel fra kollegaer også. Det er hyggelig å se at det går bra med han, når jeg ser arbeidet som legges ned.

På spørsmål fra programleder Espen om det ikke var hylgrining det ble, svarer hun lattermildt:

– Det kan nok regnes som hylgrining ja!

SØLV: Etter en tøff periode slo Henrik Christiansen tilbake og tok sølv på 800 meter fri i VM. Foto: William West / AFP

Moren hadde et ønske

Kjæresteparet er glad i å lage mat sammen, men det var én ting som overrasket Andersen med kjæresten.

– Jeg var fullt forberedt på at det var vann og salat det skulle gå i, men så feil kan man ta!

Som toppidrettsutøver er Christiansen klar på at det er viktig å spise mye når kroppen er i så mye fysisk aktivitet.

Det er spesielt Andersen sin mor glad for. Hun ga nemlig datteren beskjed om å finne seg en mann som var glad i fet mat og vin.

– Jeg kommer fra et hjem der mat er en stor del av hverdagen og at et måltid skal være en hyggelig del av dagen, sier Andersen.

For kjæresten kan det nemlig ofte bli mer jobb enn hygge når man spiser middag.

– Henrik har litt lett for å se på det å spise som jobb, men jeg jobber litt hardt for at mat også skal være koselig og ikke bare arbeid.

Moren til Andersen hadde et ønske for datterens kjæreste. Foto: Knut Erik Skistad

Vil bli verdens beste

Med to ferske medaljer i sekken og selvtilliten tilbake, har Christiansen et spesielt mål fremover.

– Målet mitt er jo å bli verdens beste svømmer. Dette er den ellevte mesterskapsmedaljen min, men ingen gull foreløpig. Så det er jo målet da, og få det mesterskapsgullet!

Da jobber han mot VM i Japan neste sommer og OL om et år.

Men før det kommer et nytt mesterskap er det julefeiring som står for planen.

Julaften skal kjæresteparet feire hver for seg. Christiansen skal hjem til familie i Lillestrøm, mens Andersen skal feire med familien i Fredrikstad.

– Jeg har blitt invitert til familieselskap i Fredrikstad på 1. juledag, som jeg gleder meg veldig til å oppleve!