Kjæresten får skylden for krise

Kjærligheten blomstrer for Holger Rune. Men nå begynner uroen å spre seg i Danmark.

I september avslørte Holger Rune at han hadde blitt kjæreste med modellen, influenseren og eiendomsmegleren Caroline Donzella.

Italieneren har vært til stede på tribunen sammen med Runes mor og manager, for eksempel under Wimbledon i juli. Tennisstjernen har bare vunnet én av ti mulige kamper etter det.

PÅ PLASS: Caroline Donzella (i midten) sammen med Holger Runes mor Aneke Rune til høyre. Foto: DYLAN MARTINEZ

«Holger Rune har uten tvil aldri vært i en større spillemessig krise», skriver danske Ekstra Bladet.

Fredag ble det et overraskende tap for Brandon Nakashima, rangert som nummer 122 i verden, i Master 1000-turneringen i Shanghai. Rune er selv nummer fem på verdensrankingen.

Den tidligere tennisspilleren Michael Mortensen, nå kommentator og tennisekspert for Eurosport, skylder på kjærligheten med Donzella.

– Det har stor betydning. Det er hans første kjærlighet, og det betyr veldig, veldig mye. Da er det jo vanskelig å kun konsentrere seg om å spille tennis, sier dansken til Ekstra Bladet og fortsetter:

– Det skjer noen ting utenfor banen, som gjør at han ikke er fokusert på oppgaven han skal gjøre. Det kan han umulig ha vært da han taper så stort som han gjorde på fredag (0-6, 2–6).

– Tankene raser gjennom hodet

Mortensen, som har vunnet fem ATP-titler i double, tenker tilbake til sin egen karriere kombinert med privatlivet.

– Det er smertefullt å tape en tenniskamp. Men plutselig er det ikke så smertefullt lenger, for man vet at man skal være sammen med kjæresten etterpå og ha noen hyggelige timer.

– Det er plutselig andre ting som preger livet, som gjør at man ikke er optimalt forberedt til oppgaven. Tankene raser gjennom hodet hans, sier Mortensen i sin analyse.

På Runes Instagram er det også flere fans som lurer på om utviklingen på kjærlighetsfronten har fått innflytelse på tennisspillet. Kjæresteparet møttes i Monte Carlo i Monaco, hvor de to bor.

Tennisprofilens mor og manager Aneke Rune erkjente fredag at sønnen ikke har hodet på rett plass.

– Han er rett og slett så låst og nervøs, og mentalt er han slett ikke til stede. Synd, skrev Aneke Rune i en melding til Ritzau.



– Svever på en rosa sky

Moren begrunner formsvikten på følgende måte:



– Press, resultater, at han ikke har vunnet kontinuerlig på lenge, egne forventninger, skrev hun.

I Mortensens analyse refereres det blant annet til greske Stefanos Tsitsipas, som forelsket seg i tenniskollega Paula Badosa, før han i etterkant slet med å vinne kamper.

Eksperten mener Runes team nå må ta en grundig evaluering før Nordic Open i Stockholm som starter 14. oktober.

– Sett med tennisøyne er fokuset et helt annet sted enn hvor det skal være, selv om han svever på en rosa sky. Han skal finne ut hva som skal til for å få plass til begge deler, slik at det både er plass til tennisspilleren og den nyforelskede.