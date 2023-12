Kjæresten: – Det kostet mye

HÅNDBALLPAR: Aksel Horgen og Henny Reistad er begge profesjonelle håndballspillere. Her fra sommerferien. Foto: Privat

Aksel Horgen (27) peker på superkraften som gjør at Henny Reistad (24) kan briljere som mot Danmark.

– Man skal ikke legge skjul på at den semifinalen kostet henne mye krefter, så det blir spennende å se hva hun har igjen i tanken.



– Men hun er nok revansjesugen etter den forrige kampen de hadde mot Frankrike, varsler Horgen.

27-åringen snakker med TV 2 på telefon fra Tyskland.

Han er også håndballproff, og er midt i sesongen med klubblaget Flensburg-Handewitt. Dermed ser han kampene på TV.

Og fra sofaen fikk han se kjæresten briljere på fredag.

– Noe av det råeste

Reistad scoret 15 mål på 17 forsøk.

I ekstraomgangene scoret hun samtlige av Norges mål, det siste en rakett som dundret inn rett før tiden var ute.

– Hun kom jo litt skjevt i gang hun òg, som resten. Det er egentlig Stine (Bredal Oftedal) som holder Norge i kampen, men fra slutten av første omgang og andreomgangen og ekstraomgangene er noe av det råeste man har sett av henne, mener Horgen.

– Det var litt sånn man tenkte da hun spilte i Final4 med Vipers, hvor hun på en måte tar hele laget på ryggen. Det var imponerende å se. Det er lenge siden man har sett henne så god. Alt hun prøvde på lyktes. Så det var moro og viktig for Norge på en litt tøff dag.

STORSPILL: Henny Reistad senket Danmark på egenhånd da alt skulle bli avgjort. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Kjæresten lar seg ikke overraske av Reistads herjinger.

Han påpeker at hun tross alt har vært blant verdens aller beste håndballspillere i noen år nå.

– Man vet også at selv om hun har hatt et litt tøft mesterskap i forhold til hva folk forventet, så er hun på et ganske godt sted mentalt sett. Hun er ganske trygg på hva hun kan. Det var aldri en bekymring før semifinalen. Men det er klart det er imponerende å score 15 på 17 skudd i en semifinale.

Han kan rapportere om at Reistad var i lykkerus over å ha nådd finalen. Samtidig var hun utslitt.

– Hun snakket egentlig mest om hvor sliten hun var, og det er klart at det kostet mye. Så har vi snakket om hva de må gjøre for å slå Frankrike, og de tingene der. Og så prøver vi å snakke om noe annet enn bare håndball. Siden det blir mye håndballsnakk, så prøver vi å snakke om alt mulig annet, som vi alltid gjør, egentlig.

– Supersterk

Etter kampen intervjuet TV 2 danskenes trener, Jesper Jensen.

Han er også trener for Reistad på klubblaget Esbjerg, og gjorde et poeng av hvor sterk stjernespilleren er mentalt.

Kjæresten er enig i den påstanden.

HÅNDBALLPROFIL: Langhus-mannen Aksel Horgen har fire kamper for Norges A-landslag, og spiller til daglig for storlaget Flensburg-Handewitt i Tyskland. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hun er på et veldig godt sted mentalt og er veldig trygg på seg selv. Hun vet hva hun kan, og en dårlig kamp vipper henne ikke så lett av pinnen. Hun er veldig voksen mentalt, og tåler en dårlig kamp eller periode uten at hun blir super-usikker til neste kamp. Hun er supersterk mentalt, roser Horgen.

Det er en egenskap som er god å ha når det skal spilles VM-finale.

– Når de absolutt viktigste kampene kommer, synes jeg ofte Henny er god. Hun er best når det er litt ekstra press på henne. Det har hun i hvert fall vist mange ganger, men så skal ikke jeg «jinxe» noe før i dag. Men hun er veldig trygg på seg selv og går inn i kampene med en fin ro, og gjør det ikke til noe større enn hva det er.