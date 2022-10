Kjær kopierte Nadal: – Går ut av turneringen som éner

Nicolai Budkov Kjær klarte å oppnå det store målet sitt for 2022. Nå har en nordmann kopiert superstjerner som Rafael Nadal og Alexander Zverev.

Nicolai Kjær - William Rejchtman Vinciguerra 2-0 (6-4, 6-2)

For 16 år gamle Nicolai Budkov Kjær har 2021 og 2022 vært to eventyrlige år. På tennisbanen har nordmannen vist seg sterk, og det hele ble toppet med Tennis Europe Junior Masters-deltakelse.

I finalen møtte nordmannen svenske William Rejchtman Vinciguerra. Malmö-gutten viste seg godt frem i finalen og beviste hvorfor også han hadde tatt seg til turneringen.

Det ble imidlertid et nydelig punktum på 2022 for Kjær som i finalen vartet opp med lekker tennis og vant i strake sett. Dermed klarte 16-åringen å kopiere superstjerner som Rafael Nadal og Alexander Zverev som også har vunnet samme turnering.

– Det er veldig gøy og jeg er veldig fornøyd med seieren. Det er perfekt. Jeg må vel gi dette ti av ti. Jeg vant jo, så det finnes ikke noe bedre, sier Kjær til TV 2 og smiler bredt.

I turneringen hvor kun de åtte beste gjennom kalenderåret får delta, kom nordmannen inn som førsteseedet. På stillingen 4-4 i første sett klarte nordmannen å bryte svensken. Deretter fulgte han opp med å vinne det neste gamet, og dermed vant han første sett 6-4.

I andre sett startet det norske stortalentet med å nok en gang bryte svensken. Rejchtman Vinciguerra slo imidlertid tilbake ved å bryte nordmannens første servegame i det andre settet. Det endte med plankekjøring som nordmannen vant 6-2. Dermed vant han også finalen i Monte Carlo.

– Det er jo et press når man er førsteseedet. Det er utrolig kult å kunne gå ut av turneringen med et hevet hode. Nå vet jeg at jeg går ut av turneringen som en éner eller som den store mannen i gruppen, sier han og ler.

Det var helt åpenbart at det var to formspillere som møtte hverandre på Monte Carlo-grusen. Begge spillerne hadde vunnet både kvartfinalene og semifinalene med grei margin. Kjær vant kvartfinalen 6-4 og 6-3, mens han i semifinalen leverte overbevisende 6-1 og 6-0.

Svensken på sin side kom inn i finalen med 6-2 og 6-2 i kvartfinalen og 6-2 og 6-1 i semifinalen.