Kim fikk sjokk av tallene. Så fikk han en idé

Idrettspappaen Kim Hamli fra Groruddalen er sterkt berørt av historier om barn som faller utenfor idretten. Nå ønsker han å lage et «finn.no» for alle tilskudd og støtteordninger.

Torsdag kom nyheten om at regjeringen setter av ti millioner kroner til en handlingsplan mot utenforskap blant barn og unge i idrett- og friluftsliv.

I møte med TV 2 pekte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) og Åslaug Sem-Jacobsen på betydningen av å gjøre tiltakene som finnes, og som kommer ut av den nye handlingsplanen, godt nok kjent.

– Ble veldig paff

Det ønsker Kim Hamli å gjøre noe med.

Nå fronter 42-åringen en innsamlingsaksjon for å kunne finansiere en søkeportal for alle tilskudd og støtteordninger som finnes for idrettslag og foreninger – et slags «finn.no», forklarer han.

– Vi har identifisert at det finnes 1750 ulike tilskudd og støtteordninger tilgjengelig for lag og foreninger i Oslo, og det er disse vi ønsker å gi bedre oversikt over gjennom en brukervennlig portal, sier Hamli, som ble sjokkert da han så hvor mange støtteordninger som faktisk fantes:

– Jeg ble veldig paff, og det vet jeg mange andre også ble.



Hamli snakker på vegne av SMB Idrett og Frivilighet, en nystiftet organisasjon hvis hovedformål blant annet er «å arbeide for best mulig økonomiske rammevilkår for idrett og frivillighet».

– Ikke noe vi skal tjene penger på



Han er også medgründer av selskapet Induct, som skal utvikle tjenesten.



– Skal du tjene penger på dette?

– Kostnadsrammen er 1.250.000 kroner, som inkluderer å samle alle tilskudd, utvikle portalen, kontinuerlig vedlikeholde og oppdatere alle tilskudd samt gratis bruk for lag og foreninger i Oslo. Det siste vil en AI-robot sørge for. Utover den summen, er ikke dette noe vi skal tjene penger på. Da ryker jo hele konseptet.

Generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets setter pris på tiltaket, men sier det ikke er løsningen på utfordringene idretten og frivilligheten står overfor.

– Jeg har hørt om dette, og snakket med dem også. De ville ha oss med som samarbeidspartnere. Det sa vi nei til. Men blir denne portalen noe av, kan vi gjerne være med på å teste den og se videre på den, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, og fortsetter:

– Det er fint om det blir enklere å søke på private stiftelser, som det er mange av. Samtidig; skal du skrive samme søknad til 200 forskjellige instanser, frykter jeg at det bare blir merarbeid. Det er positivt om det blir enklere å søke, men dette er ikke løsningen. Løsningen ligger i økt offentlig grunnstøtte.

Kulturministeren: – Vet mange bruker mye på tid

Kultur- og likestillingsminister Jaffery kommenterer tiltaket slik:

– Alle tiltak som er med på å gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner er bra! Vi vet at mange bruker mye tid på å lete og holde seg oppdatert på hva som finnes av ordninger, derfor samlet vi i fjor alle statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, sier statsråden, og viser til nettsiden deres tilskudd.no.

Nettportalen skal altså være gratis å bruke for alle lag og foreninger, inkludert foreldre, frivillige og andre støttespillere, men det vil koste noe å lage selve portalen, fortsetter Hamli.

Han frir nå til potensielle støttespillere.

– Så fort vi føler oss komfortable på at vi har penger nok, starter vi arbeidet, sier han.



Potensialet er nasjonalt, men prosjektet starter likevel som en pilot i Oslo, fortsetter Hamli.

– Målet er å starte med portalen 1. desember. Klarer vi det, skal den være oppe 1. april neste år.