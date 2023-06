Kilde om konflikten: – Ikke slik at vi sikter med pistolen og skyter

– Si at du er i forhandlinger om en avtale med en merkevare. Så, langt fremme i prosessen, kommer det en ny landslagssponsor, som plutselig bare er på brystet ditt – en direkte konkurrent til merkevaren du er i forhandlinger med, innleder Aleksander Aamodt Kilde til TV 2, og fortsetter:

– Når det blir gjort uten at forbundet har kommunisert med oss i forkant, så er det så ødeleggende. Man blir fort også ansett som en uprofesjonell utøver.

Kildes eksempel fanger essensen av grunnen til at han og resten av alpinlandslaget, med Lucas Braathen som den andre frontfiguren, har gått offentlig ut mot Skiforbundet:

De ønsker seg bedre og tydeligere kommunikasjon.

LANDSLAGET: De norske alpinutøverne sammen under presentasjonen av alpinlandslagene for sesongen 2023-2024 i Oslo. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

– Bare blitt overkjørt

– Vi gjør dette fordi det kan gagne alle. Det er ikke slik at vi sikter med pistolen og bare skyter mot Skiforbundet. Vi har prøvd i tre år å finne en konstruktiv form for kommunikasjon, men bare blitt overkjørt, forklarer Kilde.



Han forteller at det har vært en lang prosess før de har valgt å snakke om uenighetene.

– Vi har prøvd å holde det internt som en hemmelighet i lang tid nå, sier Kilde.



Det var VG som først omtalte sakskomplekset, som omhandler en konflikt om bilderettigheter.

Striden de står i startet for flere år siden, men tok en ny vending da Norges Skiforbunds lovutvalg ga utøverne seier i alle anførsler i november i fjor.

REPRESENTERER UTØVERNE: Advokat Pål Kleven representerer alpinistene i saken. Han er en av Norges mest profilerte idrettsjurister Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Uttalelsen gjorde det klart at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel.

Overraskelsen var derfor stor da skistyret i mai vedtok en ny landslagsavtale, uten å ha tatt kontakt med utøverne i forkant.

– Vi syntes det var en litt ufin og uprofesjonell måte å gjøre det på. Vi vant igjennom i lovutvalget, så får vi tilsendt en ny avtale uten at det har blitt kommunisert et eneste ord.



Nye tider

Kilde er klar på at utøverne på ingen måte er misfornøyde med alpinlandslagets sponsorer. De er viktige og samarbeidet er godt, forteller han.

– Men vi er også keene på å bygge vårt eget image, bygge vår egen merkevare, uten for mange begrensninger. Det får fram de ulike sidene av oss alpinister, sier 30-åringen, som videre peker på at tidene forandrer seg:

– Vi lever i en verden hvor vi er blitt helt avhengige av sosiale medier. TV-dekningen blir mindre og mindre. Vi må være villige til å endre oss, slik man gjør hver eneste dag i resten av verden. Jeg føler Skiforbundet er litt «stuck» i en utdatert og standardisert modell, som har levert bra i mange år – men som har behov for fornyelse.

– Jeg ser på min egen Instagram at verdien ikke bare øker i takt med resultater, men også i form av hvilke sponsorer man assosieres med. Før handlet det mer om hvordan man leverte i TV-intervjuer, og at logoen var plassert riktig. Nå handler det mer om å vise hvordan man er som person.

– Vi har gjort vårt

Øistein Lunde, konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund, har tidligere vært klar på at han ikke kjenner seg igjen i alpinistenes opplevelser av overkjørsel.

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om at NSF ikke har hensyntatt lovutvalgets uttalelse. Uttalelsen fra utvalget har vært en del av grunnlaget for behandlingen av årets landslagsavtale, og har sammen med andre tilbakemeldinger, erfaringer og vurderinger ført til at NSF har gjort endringer i landslagsavtalen, skrev Lunde i en SMS til TV 2 før helgen.



TV 2 har også vært i kontakt med sportssjef Claus Ryste, som opplyser at «de er i dialog med utøverne, men ikke har noen flere kommentarer nå».

Leder av kontrollutvalget i Norges Skiforbund, Arvid Wisløff, har tidligere varslet økt møteaktivitet før sommerferien for å få løst konflikten.



– Det viktigste for meg nå, er at de ser alvoret. Vi har gjort vårt. Nå er det opp til dem, så finner vi en løsning, sier Kilde.