Kilde knust av overlegen Odermatt i Bormio

Sveitsiske Marco Odermatt var helt suveren i herrenes super-G i Bormio. Aleksander Aamodt Kilde ble beste nordmann, over to sekunder bak Odermatt.

Til tross for en del feil mot slutten er Aleksander Aamodt Kilde best av de norske i herrenes super-G på åttendeplass. Men alle andre var sjanseløse mot sveitsiske Marco Odermatt, som vant rennet 64 hundredeler foran østerrikske Vincent Kriechmayr. Kriechmayr hadde lenge et forsprang på Odermatt, men i siste del av løypen var Odermatt klart raskest. Loic Meillard fra Frankrike kom på tredjeplass, ett sekund og 22 hundredeler bak Odermatt.

– Jeg kjører partivis med god skiteknikk, men i nedre delen bare sklir jeg. Det er vanskelig å finne riktig setup når det er så hardt som i dag, sa Kilde til TV 3 etter målgang.

– På is er det en jobb å gjøre, slo Kilde fast.

Adrian Smiseth Sejersted begynte greit, og tapte under et sekund til Odermatt i den øverste delen av løypen. Men mot slutten røynet det på, og til slutt havnet Sejersted nøyaktig to og et halvt sekund bak Odermatt. Dermed ble Sejersted til slutt nummer elleve.

– To og et halvt sekund bak Odermatt er fryktelig mye, sa Sejersted til TV 3 etter at han kom i mål. Sejersted er enig med lagkameraten i at det var isete og vanskelige forhold.

– Jeg er nok bedre på snø enn på is, sa Sejersted.

Dagens tredje og siste nordmann, Markus Nordgaard Fossland, hadde startnummer 35 og kom ned rett over fire sekunder bak Odermatt. Fossland endte dermed på 32.-plass.

Før dagens renn lå Odermatt og Kilde helt likt i super G-cupen, men med dagens resultat drar Odermatt klart ifra. Sveitseren drar også ytterligere ifra i den sammenlagte verdenscupen, hvor han før dagens super-G hadde en ledelse på 261 foran Kilde.

Dagens store snakkis utenom rennet var også at Matthias Mayer har offentliggjort at han legger opp umiddelbart. Østerrikeren stilte dermed ikke til start i dagens renn.