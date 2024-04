Kilde er forlovet – og varsler comeback

ALPINLYKKE: Aleksander Aamodt Kilde og Michela Shiffrin fra USA bekreftet det som var synlig for de fleste allerede i 2021 - de to er et par. Nå er de forlovet! Foto: Leonhard Foeger / AP / NTB

Alexander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin delte den gode nyheten på Instagram natt til fredag.

Det er Shiffrin som har postet bildene av begivenheten på Instagram, og nå strømmer gratulasjonene inn. Blant gratulasjonene fra store idrettsstjerner finner vi blant annet friidrettsstjernen Allyson Felix, tidligere alpinist Bode Miller og skihopper Eva Pinkelnig.

Ringen til Shiffrin er ny, og på neste bilde holder hun lykkelig frem hånden med ringen. På neste bilde ser vi en gledestrålende Kilde på den andre siden av cafebordet.

Stjerneparet har herjet i alpinbakken. Amerikanske Mikaela Shiffrin har vært den mestvinnende kvinnelige alpinisten gjennom flere år.

I tillegg til å kjøre på ski, er de et par som ser ut til å ha det gøy sammen. Det merkes også når de to lar seg intervjue, som her:

Fartsspesialisten Aleksander Aamodt Kilde har også dominert i løypene, men etter et stygt fall i Wengen i januar var det usikkert om Kilde ville fortsette sin karriere.

Gjør comeback

Natt til fredag avslører han sine tanker om dette.

Den norske alpinstjernen snakker om både forlovelsen og lysten på å komme tilbake etter skaden i fredagens utgave av NRK-programmet «Lindmo».

GJEST: Alpinist Aleksander Aamodt Kilde og Karen Kyllestø er blant gjestene til programleder Anne Lindmo i den siste utgaven av talkshowet Lindmo. Programmet sendes på NRK fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han innrømmer overfor NTB at de to nyhetene henger sammen.

– Det er en viss sammenheng, jeg må si det. Den supporten jeg har fått fra Mikaela og hennes familie, har vært helt enestående. Jeg fikk en sånn: OK, dette her er noe jeg er keen på resten av livet. Og derfor var det ned på kne, og så fikk jeg heldigvis et ja, sier Kilde til NTB.

Kilde har fortalt om hvor viktig støtten fra kjæresten har vært i det som må kunne kalles en bratt oppoverbakke for alpintstjerna.

Etter fallet var Shiffrin en viktig støtte for Kilde i den tøffe tiden.

– Mikaela var der. Det betydde alt, sier Kilde i et intervju med TV 2 om skrekkfallet og sykehusoppholdet.

– Vi hadde én natt sammen, og hun sov på gulvet. Det var fredelig. Jeg var i smerter, men det var fredfullt. Jeg våknet flere ganger og så på henne, og fikk en god følelse av at hun var der, sa Kilde til TV 2.

VIDEO: Fallet som sendte Kilde på sykehus

Har kjent hverandre lenge

Paret bekreftet første gang forholdet i mai 2021. Da var det seks år siden de møttes første gang i alpintmiljøet.

Til TV 2 fortalte han den gangen at romansen startet rundt nyåret.

– Januar, februar, «ish». Det var da vi begynte å prate ordentlig, men vi har kjent hverandre i seks år. Så har det vært hyggelig i det siste, og vi har funnet tonen, sa han til TV 2 da forholdet var ferskt.

Ifølge Kilde hadde stjerneduoen hatt «en greie» en god stund, men at det ble seriøst i mai 2021.

I april 2024 er det altså på tide at det blir enda mer seriøst.

Vi slutter oss til følgerne til Shiffrin og gratulerer!