Kelvin Kiptum døde i trafikkulykke

MARATON-KOMET: Kelvin Kiptum satte verdensrekord på maraton i Chicago. Her løper han inn til løyperekord i London Marathon, to timer, ett minutt og 25 sekunder. Foto: John Walton

Ulykken skal ha skjedd søndag kveld.

Kenyanske Nation, blant flere medier som omtaler saken, skriver at både Kiptum og treneren Garvais Hakizimana omkom i ulykken.

Ulykken skjedde ved Kaptagat-området sørvest i landet, et høytliggende område der mange langdistanseløpere trener.



En kvinne, som også satt i bilen, skal ha blitt fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Nation siterer en uttalelse hvor det står at Kiptum selv kjørte bilen, og at han og treneren døde på stedet.

Kiptum satte verdensrekord på maraton i Chicago i oktober.

Han løp på utrolige to timer og 35 sekunder, mer enn halvminuttet bedre enn den tidligere rekorden.

FENOMEN: Her løper Kelvin Kiptum inn til ny verdensrekord på maraton i Chicago. Foto: Jamie Sabau

Kiptum, som fylte 24 år i desember, gjorde kometkarriere på distansen.

Han løp sitt første maraton i underkant av ett år før han satte verdensrekorden, og det var knyttet forventninger til at han kunne bli den første under to timer i et offisielt løp.