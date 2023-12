Keeperlegende gikk amok med motorsag

Jens Lehmann var i mange år en av Premier Leagues mest profilerte keepere. Men nå er den tidligere Arsenal-spilleren i hardt vær.

Fredag ble tyskeren dømt for flere straffbare forhold i Starnberg. Deutsche Welle skriver at Lehmann ble dømt for å ha gått løs på naboens garasje med motorsag.

Nå 54-åringen betale 420.000 euro i bot, noe som tilsvarer 4.7 millioner kroner etter dagens kurs.

EKSPERTJOBB; Lehmann har også jobbet som TV-ekspert etter spillerkarrieren. Foto: Martin Meissner

Bakgrunnen for nabokrangelen skal ha dreiet seg om at naboens garasje blokkerte Lehmanns utsikt til en innsjø. Det fikk keeperen til å sage av en del av garasjetaket.

DW skriver at den tidligere Tyskland-keeperen innrømte å ha gått inn i garasjen med motorsagen, men han hevdet at det var tilfeldig at han hadde den med. Keeperen sa også at han ikke husket mye av hendelsen.

– Han ser på seg selv som et offer for rettssystemet, sier dommer Tanja Walter.

– Men han er ikke et offer, men en gjerningsmann, sier dommeren.

Hendelsen skjedde i juli 2022.

Etter at Lehmann la opp i 2011, har tyskeren vært i trenerapparatet til Arsenal. Han var også assistenttrener i Augsburg og styremedlem i Hertha Berlin.