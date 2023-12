Katrine var Norges beste. Så sluttet hun

STORTALENT: Som ungdom reiste Katrine Tjølsen over land og strand for å spille sjakk. Her under junior-VM i Argentina i 2009. Foto: Privat

– Jeg følte meg mindre hjemme i det sosiale guttemiljøet, sier Katrine Tjølsen (30) til TV 2.



I ungdomsårene brukte hun mer enn 3000 timer på å trene, terpe og spille sjakk.

På det meste, da hun gikk på toppidrettsgymnas, hadde hun 43 fraværsdager på ett semester for å reise rundt på turneringer.

Hun var Norges beste kvinnelige sjakkspiller. Rangeringen, eller ratingen som det heter på sjakkspråket, hadde fortsatt holdt til å være nummer to.

Som junior tok hun rotta på alle gutta i NM.

SLUTTET: Nå går det på ingen måte kun i sjakk for Katrine Tjølsen. Men hun dukker nok opp i noen lokale lynsjakk-turneringer fremover. Foto: Privat

Men dess eldre hun ble, dess mindre fant hun seg til rette som en av svært få jenter i sjakkmiljøet.

Dette ble bare forsterket da hun flyttet til utlandet for å gå på skole. Og da hun begynte på universitet i USA, la hun bort sjakkspillingen.

– Hvis man skal satse, dreier man hele livet rundt den aktiviteten og de folkene man er med.

– For å trives i det over tid, holder det ikke at de er hyggelige, normale folk. Det skal gjerne være folk du har en viss kjemi med, noe mer til felles med og blir gode venner med. Ofte, spesielt i tenårene, har man kanskje mer til felles med de av samme kjønn, sier Tjølsen.

Norge i bunn

I disse dager regner Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) på den kvinnelige deltakelsen verden over.

Nylig lanserte de det de selv kaller «en banebrytende» indeks for likestilling mellom kjønn i sporten.

Her kommer Norge dårlig ut.

Det overrasker russiskfødte Olga Dolgova.

Hun er Norges høyest rangerte kvinnelige spiller i dag, og representerte tidligere Latvia.

STORTRIVES: Olga Dolgova synes at sjakkmiljøet i Norge «er skikkelig fint». – Folk er veldig snille, veldig avslappet og jeg føler at de har lyst til å hjelpe deg. Foto: Privat

Latvia er høyt rangert på indeksen.

– Jeg vil forklare det med at det er flere aktive spillere i Latvia. I Norge har vi et veldig fint sjakksamfunn, men damene er ikke så aktive. Kanskje det er fordi de har andre interesser som studier, karriere og familie, og er mer fokusert på de tingene, spekulerer Dolgova.

Reagerer: – Veldig kritisert

Indeksen baserer seg kun på de internasjonalt registrerte spillerne, og inneholder tre punkter:

Kvinneandel, hvor bra de gjør det sammenlignet med mennene og jenteandelen i ungdomsmesterskap de siste årene.

Sjakkpresident Anniken Vestby mener at begrepet «gender equality» blir litt misvisende.

– Den sier lite om kvinnenes stilling og vilkår ellers, poengterer hun.

SJELDEN VARE: Kvinnene er få i toppsjakken, og teoriene florerer om hvorfor. Her er TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen avbildet i forbindelse med en tidligere artikkel. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Vestby får støtte av den danske sjakkprofilen Peter Heine Nielsen, som i Norge er best kjent for å være Magnus Carlsens trener.

– Metoden de har brukt til å lage indeksen, er veldig kritisert, sier han.



– Svært få ting spiller en ganske avgjørende rolle. Det er ikke en rimelig måte å fremstille likestilling på, og den handler om hvor mange Fide-ratede spillere du har. Det er små tall når vi snakker om kvinnelige spillere. Inaktive og aktive spillere kan også bety mye, påpeker Heine Nielsen.



– Paradoks

Ett punkt er det imidlertid liten tvil om.

Deltakelsen er svært lav.

Kun 6,31 prosent av de internasjonalt registrerte spillerne er kvinner i Norge. Bare fem av 105 land i rapporten kommer dårligere ut.

Der finner man både Finland og Danmark.

Landene som kommer dårligst ut på Fides indeks, kommer best ut på FNs indeks over likestilling.

– Et paradoks, sier Heine Nielsen.

SJAKKPROFIL: Peter Heine Nielsen, som har vært Magnus Carlsens sekundant og trener over flere år, er en av de sterkeste stemmene i Sjakk-Danmark. Foto: Carina Johansen / NTB

– I Norge og Danmark, hvor kvinner kan ta utdannelsene de vil og søke på jobbene de vil, er det gjerne en typisk effekt: Når du har et veldig fritt valg, hvorfor skal du velge å spille sjakk?

– Går du til Georgia, Russland, India og Kina, hvor det er veldig vanskelig å ha ambisiøse jobbmuligheter, blir sjakk plutselig en markant bedre karrierevei, spekulerer dansken.

Han viser til en artikkel i Weekendavisen.

Fernand Gobet, en av de fremste forskerne på feltet, peker på «en årsak de færreste nevner».

– På bakgrunn av all den forskningen jeg kjenner til, vil jeg mene at den viktigste årsaken til den store forskjellen på menn og kvinner i sjakk, er at begavede kvinner har et større utvalg av muligheter til rådighet, siteres han på.

Heine Nielsen tegner et bilde:

– Kvinner som er veldig dyktige i sjakk, har vanligvis kompetanse som nok kan brukes bredere opp mot danske menn som er dyktige i sjakk.

– Et eksempel er mitt ekteskap. Jeg har kun arbeidet med sjakk i mitt liv. Det er jeg grunnleggende glad for. Jeg er besatt av sjakk på den måten. Min kone er europamester for kvinner, og har vært Litauens beste spiller også i åpen klasse, men hun byttet til politikk. Nå er hun leder for det litauiske parlamentet, sier han.

– Trakassering og sexisme

Etter hans syn er kjønnsbalanse viktigere å oppnå i andre deler av samfunnet, for eksempel i politikken.

VERDENSENER: Hou Yifan er verdens best rangerte kvinnelige spiller. Hun er på 118. plass uavhengig av kjønn. Foto: ARBEN CELI

Men han har en kjepphest.

– Det jeg synes er viktig, og et problem i sjakkverdenen generelt – også i Norden – er at de kvinnene som gjerne vil spille, skal behandles ordentlig. Generelt synes jeg at man bør ta hardere fatt i den trakasseringen og sexismen som finnes i sjakkmiljøet, fremfor å lage kvoteordninger og sånne ting, sier Heine Nielsen.

Kommentarer festet seg

Katrine Tjølsen peker ut to ting som ville ha hjulpet på om hun skulle ha fortsatt.

Den ene hadde vært å ha flere kvinner rundt seg som satset.

– Få kvinner satser, og derfor er det få som fortsetter, mener hun.

– Jeg tror også man kan gjøre ting for å være mer bevisst; at gutter kan unngå å si ting som «det er kjipt å tape mot en jente» og spille opp under disse stereotypiene.

ENSOMT: Katrine Tjølsen hadde ikke mange jenter med seg i sjakken etter hvert som hun ble bedre og bedre. Her fra 2008, da hun var 15 år. Foto: Privat

– Opplevde du dette mye?

– Jeg husker ikke hvor mye, men i hvert fall sånn at det festet seg med meg. Eller at det var gutter som sa til hverandre før et parti; «du kan ikke tape mot en jente, da».

Har tatt grep

Anniken Vestby i Norges Sjakkforbund forteller at de har tatt grep for å forebygge uønskede hendelser.

De har en varslingsportal og har gjennomført såkalte «Tryggkurs».

– Det finnes kvinner og jenter som har opplevd trakassering i sjakken, og dette må vi ta på alvor. Det er vanskelig å si hvor stort problemet er, men vi har gjort flere tiltak for å forebygge, og gjort det enklere å melde fra om trakassering, skriver hun til TV 2.

De jobber også aktivt for å øke kvinneandelen. Ifølge Vestby peker pilen oppover i Norges Sjakkforbund.

– Det er langt igjen til vi kan si oss fornøyd, men vi har i alle fall høyere kvinneandel enn våre naboland. Vi har også mange jenter blant de yngste, så utfordringen er å beholde disse så lenge som mulig, gjerne helt opp i voksen alder, forklarer sjakkpresidenten.

TILBAKE: Katrine Tjølsen jobber nå i Norge etter å ha studert i utlandet. Foto: Privat

Tjølsen har nå en utdanning fra Stanford og jobber som selvstendig næringsdrivende rådgiver innenfor klimateknologi.

For henne er det ikke uaktuelt å gjøre comeback.

– Vi får se nå som jeg er bosatt i Norge igjen. Jeg skal i hvert fall spille kretsmesterskapet i lynsjakk på tirsdag. Det er sikkert noen gamle travere som blir forfjamset av å se meg da, sier hun.

