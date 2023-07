Et praktmål fra Ole Sæter (27) ga Rosenborg ledelsen mot Lillestrøm, men to mål fra Akor Adams (23) ødela kvelden for vertene.

Rosenborg - Lillestrøm 1–2

Svein Maalen og Rosenborg trengte virkelig en seier mot Lillestrøm på Lerkendal, og det så lenge lovende ut for trønderne.

Ole Sæter (27) sendte vertene i føringen. Men med fem minutter igjen utlignet først Akor Adams én gang, før han etter VAR-drama, sendte LSK opp i en 2–1-ledelse på overtid.

– Bra, bra, bra. Det er veldig god karakter av gruppen å komme tilbake fra 0–1 til 2-1, sier Adams til TV 2 etter nok en overtidsseier for LSK.

Det var et spark fra Per Ciljan Skjelbred på Marius Lundemo som resulterte i straffespark, etter at dommer Sivert Amland var borte og kikket på VAR-skjermen.

Etter straffemålet skal det ha blitt kastet gjenstander mot LSK-spissen.

– Jeg hører ikke på dem, jeg bryr meg ikke, sier han om situasjonen etter straffescoringen.

Se sammendraget av kampen i toppen av saken.

– Helt ufattelig



TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, lar seg imponere av Lillestrøms spydspiss.

– Det blir ikke bedre for Akor Adams. Hvor mange mål han har scoret på overtid nå, har jeg mistet helt telling på, og det tror jeg nesten han har gjort selv også, for det må være helt ufattelig.

– Det må være en slags europeisk rekord på overtidsmål på en halv sesong, sier Yaw Amankwah.

Scoringen var Akor Adams sin tolvte denne sesongen. Halvparten av spissens scoringer, har kommet på overtid.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Katastrofal inntreden

Dermed fortsetter RBKs marerittsesong. Trønderne ligger nå tre poeng over nedrykksstreken.

– Krisen er bare enda større for Rosenborg, og ikke minst for Svein Maalen. For en poengmessig, i hvert fall, katastrofal inntreden han har hatt i sin midlertidige trenerrolle på Lerkendal, sier Amankwah etter kampslutt.



– Tror du han trodde det skulle gå lettere?



– Ja, ellers tror jeg ikke han hadde gått så høyt ut. Hvis han hadde kunne forutsett noe i nærheten av dette, tror jeg han hadde kjørt en litt lavere list på budskapet han kom inn med fra dag én, svarer Amankwah.



Maalen var naturligvis skuffet etter 1-2-tapet.

– Det er selvsagt en nedtur å ikke komme i gang med de gode opplevelsene vi jakter, og få poeng. Vi var veldig nær poeng i dag, og det ville gitt oss et godt utgangspunkt for å få en «boost» videre. Vi må bare jobbe steinhardt, sa RBK-trener Svein Maalen til TV 2 etter kampen.