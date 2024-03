Karoline (25) slutter: – Trist

Onsdag kl. 17.45: Se håndball på TV 2 Play.

– Jeg har spilt veldig mye, fått masse tillit og sluppet meg løs. Jeg vil si at det er min beste sesong, melder Karoline Syversen til TV 2.

25-åringens herjinger har vært vitale i Fredrikstads supersesong.

Av TV 2s kommentatorer ble laget gjettet på en åttendeplass før sesongen, et tips som er blitt gjort til skamme;

Østfoldingene har los på medalje og alle muligheter for Europa-spill neste sesong.

Syversen har scoret 103 mål på 19 kamper.

Ekskluderer man straffekast, er hun på fjerdeplass på toppscorerlisten i Rema 1000-ligaen.

Men nå er det slutt, slik Fredriksstad Blad har meldt.

Når TV 2 spør hvorfor, ville en av grunnene vært smått sjokkerende om det ble sagt av en spiller på et medaljelag for eksempel i Eliteserien.

– Jeg blir 26 i år.



Syversen utdyper:

– Så jeg er ferdig utdannet og jobber, og det går kanskje til et visst punkt at man orker å jobbe hundre prosent og spille i topphåndball.



EXIT: Også kaptein Julie Hulleberg (til venstre) forlater Fredrikstad, men 22-åringen skal videre spille for Larvik og har store ambisjoner som håndballspiller. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Nattog og lav lønn

TV 2s håndballekspert Bent Svele synes det er leit at Syversen gir seg, men har forståelse for valget.

– Rammebetingelsene er ikke gode nok når sånne ting skjer, sier han.

– Fredrikstad håndball har bygget seg opp på sport, men lever i en by hvor de er i tøff konkurranse med et hockeylag og fotballag. Det er jo begrenset med sponsormidler, poengterer Svele.

TV 2 møter Fredrikstad-jentene på en treningsøkt med starttidspunkt klokken 16.

Gjennomsnittslønnen er i underkant av 10.000 kroner i måneden, som betyr at spillerne som vil bo for seg selv må ha en annen inntekt.

TØFFE TAK: Åtte til ti treninger i uken og kampreiser er ikke lett å få til å gå opp for en barneskolelærer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Samtidig spiser reiser av tiden.

Da laget spilte bortekamp i Bergen før landslagspausen, dro de hjem med nattoget i midtuken.

Trener Elias Mar Halldorsson forteller at de har fra åtte til ti treninger i uken.

– Det er trist at hun velger å slutte nå, men samtidig skjønner jeg det. Hun har jobbet som lærer på fulltid, og det kreves mye å drive toppidrett, poengterer han.



Fredrikstad-treneren er klar på at det kun er én ting som vil få spillerne til å fortsette i lag som hans.

– Det er noen klubber som har veldig god økonomi og har spillerne på fulltid, men for oss er det tøft, sier han.



Suverene Vipers er laget med flest helprofesjonelle spillere, men heller ikke der lyser det grønt i regnskapsarkene:

Kristiansand-laget ble nylig reddet fra konkurs.

– Jeg synes vi er mange klubber som gjør det veldig bra. Veldig mange spillere og trenere jobber knallhardt hver dag for å få det til, og kvaliteten på norsk damehåndball er høy. Hvis du skal satse på håndball i Norge, må du virkelig ha ambisjoner. Du gjør det ikke for penger, sier Halldorsson.



– Ikke verdens mest populære idrett

Syversen legger ikke skjul på at livet i Rema 1000-ligaen har kostet.

– I klubber som vår kreves det en del ofring av jentene. Det er ikke mange klubber hvor man kan leve av det, og det er veldig synd. For jeg føler at vi kanskje mister mange som kunne ha bidratt i mange år og kommet langt, sier Fredrikstad-spilleren.



Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mads Fredriksen, toppklubbutvikler i Norsk Topphåndball, er enig med Bent Svele i at rammebetingelsene ikke er gode nok for spillerne per i dag.



– Samtidig må klubber, liga og forbund stikke fingrene i jorden og innrømme at vi ikke er verdens mest populære idrett også, medgir han.

– Hadde vi vært det, hadde pengene vært der. Det handler om å gjøre idretten mer og mer populær, slik at flere og flere ønsker å se det på TV, komme i hallen og betale billetten. Og at flere da ønsker å sponse klubber. Vi trenger mer penger, men da må vi også gjøre idretten mer interessant, fortsetter Fredriksen.

Slik kunne hun ha fortsatt

Karoline Syversen var nylig med på landslagssamling i beach-håndball, ifølge Fredriksstad Blad.

Fremtiden er uviss, men det blir ikke toppspill for 25-åringen.

– Hva kunne fått deg til å fortsette?



– Det hadde vært å få en enklere hverdag. Det blir mye reising og jobb, og det går nok ikke opp for meg lenger, svarer barneskolelæreren.



