Karlsson knuste konkurrentene: – Knockout!

Saken oppdateres!

Frida Karlsson var i en egen klasse på femmilen i Holmenkollen. Da svensken skrudde på turboen midtveis i løpet, var det ingen som klarte å svare.

Dermed kunne 24-åringen gå inn til seier i ensom majestet mens hun veivet det blågule flagget.

– Det er knockout av Frida Karlsson, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad.

Ekspertkollega Petter Northug lar seg virkelig imponere.

– For et løp. Hun viser rå styrke mentalt. Hun viser igjen at femmil er noe hun behersker. Det er rett og slett rått, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

Det ble dobbelt svensk da Ebba Andersson gikk i mål 1:19 bak lagvenninnen Katharina Hennig ble nummer tre. Astrid Øyre Slind var lenge med i kampen om den tredje pallplassen, men det endte til slutt med syvendeplass.

SVENSKEJUBEL: Ebba Andersson ble tatt imot av Karlsson da hun kom til til andreplass i Kollen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg er ganske fornøyd. Det er dette føret jeg er desidert dårligst på. Det er vanskelig og gå på, så der er jeg for dårlig rett og slett. Jeg skulle gjerne sørget for en pall, men det var ikke godt nok, sier Øyre Slind til TV 2.

Den beste norske syns uansett det var stort å gå femmil i Kollen foran et entusiastisk publikum.

HANG MED: Astrid Øyre Slind koste seg i Kollen, selv om det ikke ble pallplass. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Det er ganske heftig å gå. Det er litt vondt og. Jeg var Norges håp.

Samtidig kommer hun med en klar melding etter at det ble bestemt at det ikke blir femmil for kvinner i Kollen i 2025.



– Det er en skam at det ikke er femmil hvert år.

Grunnen til at det ikke blir femmil neste er at det kun er én uke etter VM i Trondheim.

Heidi Weng hang med i starten av løpet, men var aldri i nærheten av en pallplass. Det endte med 15. plass, 5:59 bak Karlsson.

– Det spørs om det er litt bom på skiene i dag for Heidi, sier Skinstad.