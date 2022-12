Kapret alle gavene: – Der var jeg god

– Det var kaos, sier Anne Kjersti Kalvå til TV 2.

De norske langrennsløperne har ankommet Val Müstair og er klare for Tour de Ski.

Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå kommer rett fra julefeiring i Pontresina.

– Vi «spicet» opp stemningen med biff og pakkelek, så det ble litt jul, sier Kalvå.

Da TV 2 arrangerte romjulsløp med løperne var det Anne Kjersti Kalvå som vant, men under pakkeleken var det Tiril Udnes Weng som var best. Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2.

Også da det skulles pakkes opp julegaver, ble stemningen preget av at det var konkurransemennesker som var sammen.

– Det var syv pakker. Vi kastet terning og så var det om å gjøre å få så mange pakker du klarte. Da det var 30 sekunder igjen, satt Tiril med alle pakkene. Lotta klarte å kapre to, men det var dårlig deal for meg, sier Kalvå.

– Jeg var god der. Eller, jeg kan vel ikke si at jeg var god. Det var flaks. Det er om å gjøre å få seksere, og det fikk jeg mange av på slutten, så da hamstret jeg gaver. Man må ha sånn flipp på hånda, da får du sekser, sier en svært fornøyd Tiril Udnes Weng.

– Avgjørende

På samme måte som Tiril Udnes Weng var best under julens pakkelek, er det også hun som har vært best i verdenscupen sammenlagt så langt denne sesongen.

For å beholde ledelsen inn i det nye året er det viktig å henge med i Tour de Ski.

Tiril Udnes Weng har hatt en trivelig julefeiring. Nå håper hun at hun skal hevde seg i Tour de Ski. Foto: Ernst A. Lersveen/TV 2.

– Det er litt avgjørende det som skjer de neste dagene, med tanke på skjebnen til den gule trøya. Går man bra her får man med seg mye poeng i totalen, sier innehaveren av trøya per dags dato.

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, tror Tiril Udnes Weng kan kapre tredjeplassen i touren, bak Jessica Diggins og Frida Karlsson.

– Tiril er gira på å beholde den gule ledertrøya i verdenscupen og det tror jeg er god nok motivasjon til at hun blir nummer tre sammenlagt, sier Northug.

Petter Northug har troen på at Tiril Udnes Weng havner på pallen sammenlagt når touren skal avsluttes. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Selv håper skiløperen fra Nes at hun skal være med å kjempe i teten hele veien, men legger ikke skjul på at hennes største utfordring kommer til slutt.

– Alle kan vinne, men jeg tror den siste bakken blir litt for tøff for min del. Jeg tror jeg kan være med å utfordre, og være med i tetkampen, men jeg må nok ha et forsprang på ett, kanskje helst to minutter før slalåmbakken hvis jeg skal vinne, sier verdenscuplederen.

Se Tiril, Lotta og Anne Kjersti konkurrere i romjulens «eggeløp» her: