Kaostilstander etter nye FIFA-regler

FIFAs nye agentregelverk skulle «reformere» milliardbransjen.

Isteden har det gitt kaostilstander og enorm motstand internasjonalt, så vel som i Norge.

– Både England og Tyskland har satt implementeringen av agentregelverket på vent i påvente av rettslige prosesser, sier advokat og agent Espen Auberg.

– Dette medfører for det første usikkerhet i de sakene der tyske og engelske klubber er involvert, og også usikkerhet med tanke på hva som skjer med øvrige lands regelverk dersom EU konkluderer med at agentreglementet er i strid med EU-lovgivningen.

ADVOKAT OG AGENT: Espen Auberg. Foto: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

– Hvilke problemstillinger er det mest usikkerhet rundt i Norge?

– Flere ting, blant annet om taket Fifa og NFF har satt vil stå seg rettslig. Det er også usikkerhet knyttet til den praktiske gjennomføringen av honorering av en agents honorar, da dette i utgangspunktet skal skje gjennom FIFAs såkalte «clearing house.»



Auberg har lang erfaring med idrettsjuss. Blant annet som juridisk direktør i fotballforbundet.



NFF bekrefter at fagfeltet for tiden er uoversiktlig, og TV 2 er kjent med at flere ledende agenter er i gang med utformingen av en voldgiftssak i Norge.

Bakgrunn for agent-opprøret: I et forsøk på å reformere reguleringen av fotballagenter har FIFA innført FIFA Football Agent Regulations (FFAR). De viktigste endringene er: fra 1. oktober kan bare fysiske personer lisensiert av FIFA utføre fotballagenttjenester; For å få lisens må slike personer bestå en eksamen (med mindre de hadde lisens før 2015 og har fått innvilget fritak) og betale et gebyr; agenter vil ikke kunne representere flere parter i en transaksjon (som en spiller og en klubb). En agent kan imidlertid representere en spiller og en kjøpende klubb (men ikke den selgende klubben) i samme transaksjon der begge parter har gitt sitt skriftlige samtykke på forhånd; agenthonorarer vil være begrenset. Grensene er som følger: – Agent som opptrer for ny klubb – 3/5 prosent av spillerens lønn. – Agent som opptrer for spilleren – 3/5 prosent av spillerens lønn. – Agent som opptrer for både spiller og ny klubb – 6/10 prosent av spillerens lønn. – Agent som opptrer for selgende klubb – 10 prosent av overgangssum. spillere vil nå bli pålagt å betale sine agenter direkte via «klient-betaler"-modellen – tidligere kunne klubber betale på vegne av spilleren (noe som ga opphav til skattespørsmål i form av naturalytelser); og spillere kan nå representere seg selv, til tross for eventuelle restriksjoner i representasjonsavtalen som skal anses som ugyldig. Tyskland har utsatt introduksjonen til det tyske markedet i påvente av en avgjørelse i EU-domstolen. Pågående forhandlinger i Frankrike, Sveits, Italia og en forestående kjennelse i Storbritannia kan påvirke full implementering. Kilde: FIFA, internasjonale medier.

– Jeg har hørt rykter om at to agenter vurderer et søksmål, men kjenner ikke til dette utover ryktet, sier Auberg.



Han sitter som styreleder i Norsk Idrettsjuridisk Forening, som skal arrangere et seminar for å adressere spørsmålene som har kommet opp i forbindelse med det nye regelverket.

Flere rettssaker internasjonalt har ført til store utfordringer.

– Det skaper en del usikkerhet dersom klubber fra land som ikke har implementert regelverket, er involvert i en signering. Utgangspunktet er at en sertifisert agent kan operere i alle land, men hvorvidt en agent kan operere i land som ikke har implementert regelverket, og innenfor hvilke regelverk, er uklart, sier Auberg.



Haaland-agent: – Katastrofe

Erling Braut Haalands stjerneagent, Rafaela Pimenta, er en av dem som står i en pågående juridisk kamp for å stoppe innføringen på fotballøya.



VIL HA DET STOPPET: Rafaela Pimenta er involvert i en pågående juridisk tvist med FIFA, sammen med andre agenter, inkludert Jonathan Barnett, Leon Angel og Fahri Ecvet. Foto: LaPresse

– Fifa blander seg inn i markedet. Det de gjør er allerede en katastrofe, men du må tenke på hvor langt de kan gå. De tar makten fordi de er så sterke og har en pengemaskin som ikke går tom for å hjelpe dem, har Pimenta uttalt i en artikkel der hun går til frontalangrep på Fifa.

Det handles spillere for mer enn 50 milliarder kroner i året.

Ved at alle overganger nå skal gå gjennom Fifa, samt at alle agenter skal betale en lisens, sikrer Fifa seg en solid pengestrøm gjennom «clearing house».

CLEARING HOUSE: FIFA vil ha kontroll over internasjonale overganger gjennom opprettelsen av en egen enhet. Foto: Skjermdump FIFA

– Fifa klager over at vi tjener for mye penger, men det gjør de også. Alle tjener masse penger i denne bransjen fordi denne industrien blir rikere og rikere. De tok over markedet og har monopolisert fotballen. Regelverket er et eksempel på totalitarisme, ifølge Pimenta.

Har ikke lisens, men er unntatt

Jens Wenzl er en av agentene som står i en helt spesiell situasjon.



Wenzl har hatt sitt hovedkontor i Norge og er en av de største agentene på kvinnesiden, med blant andre stjernespillere som Caroline Graham Hansen, Tuva Hansen og Frida Maanum i sin portefølje.



HAR FLERE LANDSLAGSPROFILER: Jens Wenzl har blant andre Tuva Hansen i sin portefølje. Wenzl t.h. Foto: Privat

– Wenzl har ikke gyldig FIFA-lisens, men vår forståelse er at han er unntatt regelverket siden han har en link til Tyskland. Slik regelverket står nå, trenger han ikke gyldig FIFA-lisens for å kunne jobbe som agent i Norge eller andre deler av verden, forklarer konkurransedirektør, Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

TV 2 omtalte i en tidligere sak at Wenzl ikke har bestått eksamen og dermed ikke hadde godkjent lisens.

Men fordi selskapet hans også har kontorer i Tyskland, og han er tysk statsborger, er han altså unntatt regelverket inntil videre.



– I så måte kan han virke som agent, så om han er godkjent FIFA-agent eller ikke får være et definisjonsspørsmål, sier Fisketjønn i NFF.



Spillere som har en representasjonskontrakt med en agent uten lisens, vil kunne ha en berettiget årsak (just cause) til å terminere kontrakten.

Wenzl har opplevd at enkelte spillerne har terminert agentkontrakten med selskapet hans.

Tross dette mener han at spillerne ikke er opptatt av det nye regelverket.

– Ingen bryr seg om det og mange av spillere vi tar vare på gir uttrykk for en fortsatt tiltro til oss. Det er ikke regelverket som skaper problemer, det var feil opplysninger på TV 2 Sport som skapte irritasjoner og førte til noen oppsigelser, sier Wenzl.

I den opprinnelige saken på TV 2 var det ikke omtalt at Wenzl hadde et foreløpig unntak fra regelverket. TV 2 vil presisere at Wenzl kan fortsette sitt virke som før.

– Utrolig viktig å ha på plass

Inntil EU-domstolen har avgjort sitt standpunkt vil alle med link til Tyskland slippe unna de nye FIFA-restriksjonene.

Frida Maanum er klar over situasjonen til agenten hun bruker.

– Han besto ikke den eksamen, men så har han et unntak. Så per dags dato er det ikke noe jeg tenker over. Selvfølgelig må man tenke på det over tid, hvis det blir tilfelle, men det er ikke det jeg har i tankene akkurat nå, sier Maanum til TV 2.



NY KONTRAKT: Frida Maanum tegnet nylig ny kontrakt med Arsenal. Foto: PETER CZIBORRA

– Hvor viktig er agenter for dere spillere, Maanum?

– Det er absolutt viktig. Jeg signerte akkurat ny kontrakt med Arsenal og vet hvor viktig den agentjobben er, og hvor avhengig man er av agenten sin, så selvfølgelig er det utrolig viktig å ha på plass og en viktig brikke for å kunne prestere på banen også.



Kreative agenter

– Regelverket har null betydning for spillere som har en langvarig kontrakt og ikke har intensjon om å bytte klubb i neste vindu, sier Jens Wenzl.



Han minner også om at agenter får mulighet til å ta ny eksamen i mai 2024.

– I tillegg er det noen kreative agenter på markedet som la nå andre gjøre jobben for dem slik at det står en FIFA-lisensiert agent bak en overgang/forlengelse, forteller Wenzl.



I selskapet hans jobber også hans kone Hanna Wenzl, som har bestått eksamen og har FIFA-lisens.

– Vi er for tiden den eneste agentur på kvinnefotballsiden i Europa som har både en FIFA-lisens og en tysk virksomhet, bemerker Wenzl.



Espen Auberg har inntrykk av at de fleste agenter, og tidligere «formidlere», har en forholdsvis god forståelse for hvilke regler som gjelder.

– Tidligere formidlere som ikke har bestått eksamen, har en utfordring der de må ta stilling til om de skal sette virksomheten på vent inntil de blir sertifiserte, eller om de skal inngå samarbeid med sertifiserte agenter.

– Når det gjelder klubber og spillere har jeg inntrykk av at det er veldig varierende hvor mye kunnskap de har om det nye regelverket, så her er det nok behov for opplæring.