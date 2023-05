Kaos etter ny Høgmo-tittel: – Kjedelige og triste bilder

Per-Mathias Høgmos Häcken var fullstendig overlegne da de vant den svenske cupfinalen 4-1 over Mjällby. Etter kampen ble det bråk.

Det var Høgmos andre store tittel i den svenske klubben.

Häckens to første mål kom i et ørlite vindu på tre raske minutter på overtid av første omgang, hvor Ibrahim Sadiq satte ballen i nettet begge gangene.

På hans andre mål var det den norske publikumsfavoritten Lars Olden Larsen som spilte den målgivende pasningen.

Dessverre for ghaneseren Sadiq tok kampen en uheldig vending da han skadet seg når lagkamerat Benie Traore klatret opp på ryggen hans i feiringen etter det andre målet. Sadiq gikk av banen i store smerter og ble byttet ut i pausen.

Häckens Ibrahim Sadiq har vondt etter 0-2. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Etter hvilen fortsatte likevel Høgmos menn festfotballen da først Mikkel Rygaard satte inn lagets tredje mål tre minutter etter hvilen, før Samuel Gustafsson satte inn deres fjerde mål etter en drøy time.

Andre tittel

Fem minutter før full tid fikk Mjällby seg også et trøstemål da Johan Hammar satte ballen i eget nett.

Even Hovland startet også cupfinalen for Häcken, mens Ola Kamara og Tomas Totland fikk være med på gullfesten halvveis ut i andre omgang. Colin Rösler startet kampen for Mjällby.

Høgmo har hatt enorm suksess med Häcken siden han tok over roret i 2021. Forrige sesong ledet han klubben til dens første seriegull i historien.

SUKSESSTRENER: Per-Mathias Høgmo jubler med pokalen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Kaosscener

Etter kampslutt utartet det seg noen utrivelige scener i Hällevik da noen skadefro Häcken-supportere tok seg inn på banen og prøvde å komme seg bort til Mjällby-fansen for å lage bråk.

AMPERT: Det ble bråk mellom supporterne. Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN

Ifølge Aftonbladet utspilte set seg kaotiske scener da et trettitalls sikkerhetsvakter og politibetjenter måtte gripe inn med batong.

– Veldig, veldig kjedelige og triste bilder i et så vakkert øyeblikk når noen nettopp har blitt mester. Å løpe inn på banen er én ting, men å begynne å hetse i stedet for å feire … det er trist, sa SVT-ekspert Daniel Nannskog.

Prisutdelingen måtte dermed utsettes på grunn av oppstyret.

