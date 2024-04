Kane til TV 2: Klar beskjed om Ødegaard

Onsdag fra kl. 20 på TV 2 Play: Se Champions League-festen med Bayern-Arsenal og Man. City-Real Madrid.

Kane har lært seg litt tysk og et par fraser, men målmaskinen og undertegnende blir kjapt enige om at intervjuet bør fortsette på engelsk etter at den sedvanlige «Guten Tag, wie geht's? – Alles ist gut» er unnagjort.

DAGEN FØR DAGEN: Harry Kane var Bayerns utsendte på pressekonferansen før kampstart. Han slo også av en prat med TV 2. Foto: Nick Potts

– Får nok noen meldinger

Kane lærer seg noe nytt. Men noe er også som det alltid har vært:

Kane scorer mot Arsenal. Mye.

Etter målet i første kvartfinale på Emirates, er den tidligere Tottenham-stjernen nå oppe i hele 15 nettkjenninger på 20 kamper mot The Gunners.

– Jeg vet ikke hvorfor, men Arsenal er et av de lagene der scoringene bare sitter. Og jeg klager ikke akkurat på det, sier Kane til TV 2 før Bayern München og Arsenal skal møtes til den avgjørende kvartfinalen på Allianz Arena.



– Med det i bakhodet, og 2–2 fra første oppgjør, må jo alt ligge til rette for deg onsdag kveld?

– Det er høye forventninger til det. Og jeg legger gjerne på den målstatistikken jeg har!

En skulle jo tro, etter omtrent et helt liv i den liljehvite Tottenham-drakten, at en eventuell semifinaleplass på bekostning av en gammel fiende, hadde vært spesielt. Smakt litt ekstra godt. Men Kane bedyrer at det ikke har noe å si.



– For meg personlig betyr det ikke så mye hvem vi må slå for å avansere, en semifinale er uansett fantastisk for meg og for hele klubben.

– Men jeg vet jo at det er Spurs-fans som hadde blitt veldig glad om vi sender Arsenal ut. Jeg får garantert noen tekstmeldinger om det skjer, sier Kane og koster på seg et lite glis.

FAVORITTMOTSTANDER: Harry Kane har en formidabel statistikk mot Arsenal. Foto: David Klein / Reuters / NTB

Avansementet er vidåpent før alt skal avgjøres i München. 2–2 etter første dyst i London der Bayern var gode på flere ting, blant annet å gi Martin Ødegaard vanskelige arbeidsforhold.

– Jeg føler ikke det er den beste kampen jeg har spilt. Det ble mye løping og kriging. Jeg ble mannsmarkert der også, sa drammenseren til TV 2 etter første kamp.



LADER OPP: Martin Ødegaard ute på Allianz-matten i München sammen med lagkameratene Ben White og Kai Havertz. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Klar beskjed om Ødegaard

For det er helt tydelig at Ødegaard er en mann Kane og resten av Bayern, er veldig opptatt av å få stoppet.

– Jeg har sett hvordan han har vokst, hvordan selvtilliten hans har vokst, og hvordan han som leder har utviklet seg. Han er en fantastisk god spiller.



– Det blir tøft å stoppe ham. Ikke bare når han han ballen, men vel så mye den innflytelsen han har på spillet uten ball, hvordan han dikterer Arsenals måte å løpe og presse på.



– Han må temmes, er den klare beskjeden fra Kane.

Men om Kane og resten av Bayern-laget får muligheten til å temme nordmannen er foreløpig usikkert.

Ødegaard måtte gi seg med en smell mot Aston Villa i helgen, men var tilbake på treningsfeltet med Arsenal tirsdag.

På pressekonferansen tirsdag kveld kunne Mikel Arteta fortelle at Ødegaard er usikker til onsdagens kamp, det samme gjelder Bukayo Saka.

– Forhåpentligvis (blir de klare), men vi har hatt mindre enn 48 timer siden forrige kamp og vi har trent veldig lite. Så vi vil analysere dem i morgen og se hvordan de er da, sier Arsenal-manageren.



