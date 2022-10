– Kan ta et stort steg mot å bli tidenes største

For badeglade og bedagelige turister er Hawaii et paradis, for verdens beste triatleter er feriedestinasjonen et helvete.

Temperaturen er høy, luftfuktigheten utålelig og sidevinden kraftig. I tillegg er veiene så lange, brede og strake at hele løpet føles repeterende og monotont.

Nettopp derfor er Ironman-VM på øyene midt i Stillehavet så ikonisk.

Det er åtte timer med blodslit. Den ultimate testen.

– Det første folk spør om når de får høre at noen driver med triatlon, er om de har gjort Ironman på Hawaii. Det er noe helt spesielt, sier Kristian Blummenfelt.

Triumfen som mangler

I over tre uker har den olympiske mesteren vært på Hawaii med lagkameraten Gustav Iden (26).

Der har de ladet opp til det tradisjonsrike løpet, som begge har som mål om å vinne.

For Blummenfelt er det triumfen han mangler.

VERDENSMESTER: Kristian Blummenfelt er regjerende verdensmester i Ironman, men på grunn av korona var arrangementet flyttet bort fra Hawaii. Tittelen hadde derfor ikke samme prestisje. Foto: TOM PENNINGTON

– Jeg har vunnet alt av titler, men jeg har aldri vunnet på Hawaii, sier bergenseren.

Det siste halvannet året har han vunnet OL-gull og verdensserien i triatlon. Han har satt verdensrekord på Ironman, og brutt den magiske syvtimersgrensen.

I vår ble han også verdensmester på distansen, men på grunn av korona var mesterskapet flyttet til det amerikanske fastlandet - i St. George, Utah.

– Det var en annen løype, uten den samme historien. Jeg skal ikke degradere tittelen min, men det er noe spesielt her, sier Blummenfelt.

Tradisjonsrikt mesterskap

Hawaii omtales som fødestedet til Ironman. Det var her triatletene først begynte å konkurrere på den ekstreme distansen. Litt under fire kilometer med svømming, 180 kilometer med sykling og et maraton til slutt.

VAKKERT; MEN HARDT: Gustav Iden trener i bildeskjønne Hawaii, som for triatleter forbindes med ekstrem luftfuktighet og høye temperaturer. Foto: Santara Studios

Siden 1978 har VM blitt arrangert her hvert eneste år. Bortsett fra sist, da det ble flyttet på grunn av korona.

– Uansett hvor dårlig sesongen har vært ellers, vil vinneren på Hawaii bli ikonisk, sier Gustav Iden.

Tidenes beste?

Og det er lagkameraten Blummenfelt allerede i ferd med å bli. I sosiale medier omtaler stadig flere brukere ham som «tidenes beste triatlet».

– Det siste halvannet året har vært fantastisk, men nå tenker jeg bare på å vinne på Hawaii. Andre får vurdere hvem som har vært best gjennom tidene, sier Blummenfelt.

Journalisten Tim Heming, som har fulgt triatlon i en årrekke, mener tituleringen av nordmannen som «tidenes beste» er veldig prematur.

– Folk som følger idrett har korttidshukommelse, sier briten, som skriver for triatlonmagasinet 220.

SPESIALSYKKEL: Sykkelen til Kristian Blummenfelt har et unikt design. Gulldetaljene symboliserer OL-gullet han vant i Tokyo i fjor. Foto: Santara Studios

– Det nivået Blummenfelt har på Ironman nå, har vi aldri sett før. Men på vanlig triatlon har han ikke hevet nivået på samme måte. Det er utrolig at han har klart å prestere på alle distanser på så kort tid, men han må vinne mer for å være tidenes beste, fortsetter han.

Heming trekker frem Alistair Brownlee, som har vunnet to OL-gull, og som i sin tid dominerte hvert eneste løp han stilte opp i. I tillegg til amerikanerne som på 80- og 90-tallet vant Ironman-VM år ett år.

Blummenfelt har ikke like mange meritter å vise til. Ennå.

– Å vinne på Hawaii vil være et stort steg mot å bli den største gjennom alle tider, men han må også vinne OL i Paris. Hvis han klarer det, kan vi godt ta diskusjonen om han er tidenes beste, sier Heming.

Norske favoritter

Men favorittstempelet hans til lørdagens Ironman-VM er udiskutabelt. Media, fans og andre utøvere er alle forente om at Kristian Blummenfelt er mannen å slå.

Og lagkameraten Gustav Iden blir hyppig nevnt som hans største utfordrer. Til tross for at ingen av dem har deltatt i det historiske løpet før.

TRENINGSPARTNERE: Gustav Iden og Kristian Blummenfelt trener sammen hele året. Her på høydeleir i franske Font Romeu. Foto: Juan Moreno Lozano

– Det er ikke så rart. De har hatt en helt enorm innvirkning på sporten de siste årene, på alle distanser. De har også gjort helt utrolige tider, sier Heming.

De to bergenserne er enige i at de er favoritter.

– Jeg kommer hit som den største favoritten. Alle de 49 andre har lyst til å utnytte mine svakheter, så jeg må være taktisk klok og være med på det som skjer, uten å brenne av for mye krutt, sier Blummenfelt, som trekker frem lagkameraten som sin største konkurrent.

Iden har allerede vunnet to VM-gull i «halvt Ironman», men var syk da VM-gullet på langdistansen ble delt ut til Blummenfelt sist.

– Jeg er til dels enig med dem som kaller Kristian for tidenes beste, men han har ennå ikke slått meg på halvdistansen. Så selv om han er tidenes beste, vil jeg si at jeg er vel så stor favoritt på Hawaii, sier Iden.