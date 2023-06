– Kan skape konflikter i styret

Inge Andersen frykter at styrestrukturen i de største særforbundene kan skape stor for avstand mellom president og styremedlemmer.

– Det kan skape store konflikter i styret om de ikke har en klar definisjon på arbeidsoppgavene til en fullt arbeidende president.

Det sier Inge Andersen. Han var generalsekretær i Norges Idrettsforbund (NIF) fra 2004–2017.

TV 2 har kartlagt lønningene til presidentene i norsk idrett. Der kom det fram at flere av presidentene i norsk idrett har millionlønninger.

Andersen mener at strukturen i ledelsen i de forskjellige særforbundene kan skape konflikter. I et idrettsforbund finnes det både generalsekretær og president. Dersom rolleforståelsen er uklar, kan det forvirre både internt og ut mot medlemmene, mener han.



– En president er egentlig et synonym for styreleder, mens generalsekretær er en administrerende direktør, forklarer han.

Han mener at ved å ha presidenten i en fulltidsstilling, så kan oppgavene mellom dem være vanskelig å skille.

– Det som ofte skjer, er at skillelinjen mellom politikk og administrasjon utvaskes. Hvem har ansvar for hva må klart defineres, sier Andersen.

– Kime til konflikt

Andersen har selv både hørt og sett at ansatte i særforbund opplever at de har to overordnede sjefer.

– Når arbeidsoppgavene til presidenten og generalsekretæren er utydelige, blir det en kime til konflikt. I tillegg så er det min erfaring at det blir ofte strekk i styret med en fullt arbeidende styreleder, mener han.

– Det blir slik fordi presidenten arbeider på fulltid, mens styremedlemmene fortsatt gjør dette som et rent tillitsverv, utdyper han.

MILLIONLØNNINGER: Skipresident Tove Moe Dyrhaug, håndballpresident Kåre Geir Lio og fotballpresident Lise Klaveness er alle i fulltidsverv. De tjener over millionen. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2, Kristin Grønning / TV 2 og Frode Sunde / TV 2

Presidenten er leder for et styrekollegium. Andersen mener at når en styreleder går solo i en sak, mister vedkommende ofte styret på den veien.

– Presidenten må forstå at hen har kun én stemme til slutt, og har dermed ikke mer makt enn de andre styremedlemmene. Dette er grunnleggende prinsipp kan det virker som at noen presidenter av og til glemmer, sier han.

Han mener at idrettsorganisasjonen som velger å ha fulltidsbetalte presidenter må være ekstremt bevisste på oppgavefordelingen i organisasjonen.

– Dersom presidenten går inn og gjør daglige administrerende oppgaver, så gjør presidenten seg mye mer sårbar i organisasjonen, mener han.

Andersen er klar over at det kan være noen ekstra oppgaver med å være president i et særforbund i NIF enn å være styreleder i næringslivet. Men store skiller er det faktisk ikke, forteller han.



– Presidentrollen i idretten er også en politisk rolle. Presidenten må ofte representere organisasjonen både nasjonalt og internasjonalt.

Mener det bør opp til debatt

Han er selv styreleder i Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og forteller at hans viktigste oppgave er å sørge for at de har en administrerende direktør og leder som fungerer godt.

– Jeg er ingen arbeidende styreleder, og det har aldri vært i min tanke å flytte inn i administrasjonen til NTG. Det er en helt utenkelig tanke, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at det har blitt en slik struktur i idretten ?

– Det har nok over tid fått utviklet seg en kultur der denne presidentrollen har fått mulighet utvikle seg litt for fritt. Rollen kunne med fordel vært oppe til en dypere debatt. Den debatten bør nå komme rimelig snart, sier han.

TIDLIGERE GENERALSEKRETÆR: Ivar Andersen var generalsekretær i Norges idrettsforbund fra 2004–2017. Foto: Ruud, Vidar

Undrer seg over kostnadskutt og millionhonorar

Når det gjelder lønnsnivået til de arbeidende styrelederne, så trengs det nok en grundig gjennomgang, slik at de er i samsvar med samfunnet for øvrig, mener Andersen.

Han presiserer at hver enkelt organisasjon må ta stilling til dette.

Andersen har sin bakgrunn fra langrenn og er godt kjent med det skipolitiske Norge.

Han reagerer sterkt på kostnadskutt til langrennsaktivitet mens honoraret til komitéleder for langrenn, Torbjørn Skogstad, står urørt.

– I høst ble det bestemt at lederen for langrennskomitéen skulle få åtte ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det er 948 960 norske kroner. I tillegg får Skogstad 59 310 for å være styremedlem i Norges Skiforbund.



– Jeg undrer meg over om det har vært til diskusjon i langrennsdemokratiet at en komitéleder skal tjene over én million kroner, fortsetter han.

Andersen forteller at langrenn har blitt en kostbar idrett å drive med og håper at det er samsvar mellom aktivitetskuttene og utgiftene til lønn og honorarer i Norges Skiforbund.

– Det normale er at en kutter personalkostnader før man kutter penger til kjerneaktiviteten, som i dette tilfelle er trening og prestasjonsutvikling, sier han.

Han mener at det viktigste spørsmålene en president og styremedlem kan stille seg, er «hvordan kan vi få mest mulig penger ut til idrettslagene?».

– Det er idrettslagene og de aktive utøverne, lederne er til for. Derfor er den viktigste oppgaven til idrettslederen i de kommende årene å få mest mulig penger ut til det som er grunnfjellet i denne flotte folkebevegelsen, nemlig idrettslagene.

– Dette må være fremst i pannebrasken til de som nå skal styre norsk idrett i de kommende årene, avslutter han.