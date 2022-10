Kan kopiere Nadal: – Få som får være med på dette

Det er ikke hvilken som helst turnering. Tidligere har spillere som Rafael Nadal (i 2000) og Alexander Zverev (2011) vunnet den prestisjetunge turneringen for spillere i 16-årsklassen.

Det er en turnering hvor de åtte beste spillerne gjennom kalenderåret samles til et sluttspill. På samme måte som for de beste i verden, hvor de åtte beste etter hvert samles til en lik turnering.

Onsdag tok Kjær seg til semifinalen etter å ha slått polske Mateusz Lange. Torsdag møter han tyrkiske Kerem Yilmaz i semifinalen.

– Det er mange gode spillere som har vært her. Men man vet at flere også ikke har klart det. Casper var her for en del år siden, så det blir spennende å se hvordan jeg gjør det i forhold til han, sier Kjær til TV 2.

Ruud endte som nummer syv i turneringen da han var med. Det betyr at Kjær allerede har klart å overgå resultatet til Ruud som nå er rangert som nummer tre i verden.

Kjær forteller at han ankom Monte Carlo med en god dose selvtillit. Han har så å si ledet racet til Monte Carlo siden dag én. Den ledelsen har han holdt helt inn, og han ankom derfor som den spilleren med flest poeng.

– Det er kult. Målet er jo å holde på den plasseringen. Jeg vil jo veldig gjerne vinne. Det er en stor turnering og det er få som får være med på dette. Det er spesielt kult å være her som norsk. Norge er et lite tennis-land.

Det har imidlertid ikke komme gratis. Han beskriver selv en aktiv treningshverdag med både mye tennis og styrke fra ung alder av.

Han takker særlig sin trener Luis Silva og sin far Alexander Kjær for å ha nådd såpass langt i ung alder.

Tidligere i år resulterte suksessen til at han ble tatt ut til sin første Davis Cup-samling.

– Da fikk jeg være tettere på spillere som Casper Ruud og Viktor Durasovic som på mange måter har vært i mine sko tidligere. Jeg er litt sjenert når jeg er med så store spillere, men jeg har jo spurt litt om hva det handler om. Jeg har fått litt tips og triks fra de, men jeg håper å få mer i tiden som kommer.

Semifinalen spilles torsdag ettermiddag. Om Kjær vinner den, så spiller han finale fredag.