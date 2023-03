Kan klare det Braut Haaland aldri oppnådde

Lørdag fra kl. 20.00: Se Spania-Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play.

Noen ganger stemmer alt med en fotballovergang. Fasit etter Julians Ryersons klubbytte fra Union Berlin til Borussia Dortmund (BVB) i vinter, er ni seirer og én uavgjort i Bundesliga.

Lyngdølen har spilt nesten alt, så lenge han har vært tilgjengelig.

Og der han før kunne gå i fred på gata i hovedstaden Berlin, er autografjegerne aldri langt unna i byen som promoterer seg selv som Tysklands «Fußball-Hauptstadt» – fotballhovedstaden.

– Det er veldig annerledes. Man merker det er altoppslukende her. Jeg trives veldig godt. Fantastisk klubb å spille fotball i, fantastisk by å spille fotball i, sier han.

Laks eller currywurst?

I starten av mars arrangerte lokalavisen Ruhr Nachrichten talkshow med profiler fra klubben. Og nettopp Julian Ryerson ble hentet inn fra Signal Iduna Park og spurt ut om alt fra mulighetene for å vinne serien til egne hobbyer – og om han foretrekker laks eller currywurst.

– Ah, laks, svarte Ryerson til latter fra publikum.

En ny norsk stjerne skinner i Dortmund. Og klubbens gode form siden nyttår gjør at de er på skuddhold til å greie det som Erling Braut Haaland aldri greide i sine eventyrlige år i klubben, nemlig å bli tyske mestere.

DERBY: Det ble kun uavgjort i helgens rivaloppgjør mot Schalke 04. Foto: Ulrichhufnagel / BILDBYRÅN

– Alle vet at muligheten er der. Men det å fokusere på det … ikke at det blir feil, men vi har så mye foran oss at vi må fokusere på det som betyr noe. Vi har fått den beste starten (på året) som vi kunne få, så vi må bare fortsette og utvikle oss, fortsette med det vi har gjort godt, så kan det bli veldig, veldig bra, sier Ryerson.

– En helt annen liga

Ni runder før slutt er det sensasjon i tysk fotballuft. BVB leder serien ett poeng foran «Rekordmeister» Bayern München.

Men kan Ryerson og hans lagkamerater virkelig gå helt til topps i en liga hvor Bayern München har vunnet ti år på rad, og som på folkemunne kalles «Påskeligaen» fordi den som regel er avgjort rundt tiden hvor tyske familier samles over lammemiddager?

– Ja, det kan de, svarer Eivind Bisgaard Sundet, programleder i podkasten «Dritte Halbzeit» og kommentator i Viaplay.

Han lanserte allerede i oktober i fjor idéen om en drømmeovergang fra Union Berlin til Borussia Dortmund for Ryerson. Litt over to måneder senere var spådommen blitt virkelighet.

– Dortmund og Union Berlin er ganske like når det gjelder sportslig suksess denne sesongen, men presset og forventningene kan ikke sammenlignes. Dortmund er jo egentlig i en helt annen liga der. Jeg synes Ryerson har tatt overgangen veldig bra, han spiller med den samme autoriteten og det virker som om han tør å være seg selv. Det er imponerende, sier Sundet.

Et lite hakk bak Haaland

I møtet med fansen i Dortmund ble Ryerson spurt om det ikke er litt kjedelig at nettopp Union Berlin fremdeles henger med og kan utfordre de andre lagene i toppen av ligaen.

– Heller Union enn Bayern, svarte Ryerson – denne gangen til applaus fra salen.

Fansen har også omfavnet spillestilen hans.

– Ærlig arbeid, intensivt spill, han gir ikke opp, sier Ralf Bornscheuer, en av dem som hadde møtt opp for å overvære talkshowet med Ryerson som gjest.

– Han har mye energi, kommer med mye kraft i spillet sitt, og BVB-fansen elsker det når noen arbeider sånn for laget. Han kan bli en legende, men det tar noen år før man kan si det. Foreløpig er Erling Braut Haaland et ørlite hakk foran, sier supporteren Oliver Gilge.

Gjengjelder fansens kjærlighet

Bortimot alt har altså klaffet med denne fotballovergangen. Suksess i Bundesliga, avansement i cupen og så godt som fast plass på laget for Ryerson.

VAR-bussens inngripen rundt et straffespark mot Chelsea i London har vært den ene store humpen i veien så langt, og var det som skilte BVB fra en plass i kvartfinalen i Champions League.

Også hans tidligere klubb, Union Berlin, har kommet godt ut av overgangen. De satt igjen med fem millioner euro, og resultatmessig har de hatt suksess både i ligaen og i Europa League.

Og kjærligheten fra fansen blir allerede gjengjeldt av Julian Ryerson.

– Jeg er vant til at det er høylytt på Stadion An der alter Försterei, men selv jeg ble overrasket da jeg kom hit på første kampen. De er fantastiske.

