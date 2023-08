Kan innkassere 192 (!) millioner kroner

– Det vil være en prestasjon så stor at det er vanskelig å sammenligne med noe. Kanskje som å gå naken opp Mount Everest, sier ekspert.

Det ble omtalt som den «sykeste» sisterunden i PGA-tourens historie.

Giganttriumfen i BMW Championship i Olympia Fields utenfor Chicago søndag kveld sørget for 38 nye millioner kroner inn på konto.

Selv var den norske superstjernen tindrende klar. Det var den beste runden han noensinne hadde spilt.

Hittil i år er Viktor Hovland den tredje mestvinnende spilleren på årets PGA-tour, med over 150 millioner kroner i premiepenger.

Denne helgen, som en av favorittene til å vinne hele FedEx-sluttspillet, står Hovland potensielt overfor karrierens hittil største gevinst.

Hovland ligger i delt ledelse etter første dag. Søndag avsluttes turneringen.

18 millioner dollar, eller nærmere 192 millioner kroner om du vil.

– En eventuell seier i denne turneringen vil være ubegripelig stort, sier tidligere proffspiller Henrik Bjørnstad til TV 2.



Men hvordan havnet han egentlig her?



HJEMME I OSLO: Like før jul i 2020 møtte TV 2 Hovland hjemme i barndomshjemmet på Ekeberg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

De siste sesongene har Hovland etablert seg i den absolutte verdenseliten.

Han har allerede skrevet seg inn i historiebøkene som den nordmannen som har tjent klart mest på PGA-touren. Ifølge PGAs oversikt tilsvarer summen omtrent 283 millioner kroner.

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

Men den fascinerende fortellingen om 25-åringen fra Ekeberg i Oslo har for lengst vakt oppsikt også langt utenfor Norges grenser.

– Viktors status internasjonalt har vært stor i tre-fire år allerede, men stiger selvfølgelig i takt med de stadig større turneringene han vinner. Han har en personlighet som er umulig å ikke like, et smil alle misunner han og et vinnende vesen. Vi i Norge er heldige som har en så herlig type som representerer oss rundt i verden, sier Bjørnstad.

Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES

Karrieren begynte som 11-åring, og Hovland markerte seg tidlig som en svært lovende spiller. Bare fem år etter, som 16-åring, vant han NM og fikk kongepokalen, men det måtte gå fire nye år før karrieren virkelig skjøt fart.

Hovland hadde allerede tilbrakt to år med college-golf for Oklahoma State University da han vant US Amateur Championship i 2018.

2018: Hovland i aksjon under college-turneringen East Lake Cup i Atlanta høsten 2018. Foto: Kevin C. Cox / Getty Images

Samme høst fikk han sin første invitasjon til PGA-touren.

EARLY DAYS: Under US Open Championship 2019 ble Hovland beste amatør på delt 12.-plass. Foto: Kyle Terada / USA Today Sports

Hittil har nordmannen vunnet fem PGA-turneringer.

Den første kom i februar 2020. Intervjuet etter hans første tittel i Puerto Rico gikk sin seiersgang på sosiale medier:

«I just suck at chipping!» lød det fra den smørblide vinneren.



FØRSTE PGA-SEIER: Puerto Rico, februar 2020. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES

Hovlands andre PGA-seier kom i naturskjønne omgivelser under Mayakoba Golf Classic på El Camaleon i Mexico i 2020. Året etter forsvarte han tittelen på samme sted.

2020: Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES

2021: Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES

Det gjorde ham historisk: Aldri før hadde en spiller greid det samme i denne turneringen.

Ganske nøyaktig en måned etter siste triumf i Mexico, vant han Hero World Challenge på Bahamas. Turneringen består av de 20 beste spillerne i verden med legenden Tiger Woods som vert.

Han vant den samme turneringen i 2022.

BAHAMES: Hovland sammen med golflegenden Tiger Woods etter seieren i Hero World challenge i 2022. Foto: MIKE EHRMANN / GETTY IMAHGES

Det var også her, på Bahamas, TV 2 møtte ham for en prat om den spektakulære, norske golfkølla han får når han vinner store turneringer.

Golfkøllemerket Ping, grunnlagt av norske Karsten Solheim, lager puttere i ekte gull til utøverne som vinner med hans merke.

– Det er kult å representere et firma som er norsk, sa Viktor Hovland til TV 2 den gang.



GULLHVELVET: Viktor Hovland på plass i gullhvelvet til golfkøllemerket Ping, grunnlagt av norske Karsten Solheim.

Hovlands fjerde PGA-seier kom i juni, da han vant storturneringen The Memorial Tournament på Muirfeld i Dublin, Ohio.

Med en iskald putt sikret nordmannen sin første seier på fastlandet i USA i duellen mot Denny McCarthy.

MEMORIAL: Hovland reagerte nærmest med vantro da han stakk av med seieren i The Memorial Tournament i juni. Foto: MICHAEL REAVES / GETTY

– Det er utrolig. Det har ikke sunket inn ennå. Jeg er litt målløs, sa Hovland til Discovery+ etter triumfen.



NYE TRIUMFER? Golfentusiaster verden over venter i spenning på å se om Viktor Hovland kan følge opp den imponerende seieren i Chicago sist søndag. Foto: Aaron Doster / TODAY SPORTS

Forrige helg, i Chicago, kom altså den femte og foreløpig siste PGA-seieren i Viktor Hovlands fascinerende karriere.

2023: Viktor Hovland er i sitt livs form. Foto: STACY REVERE / GETTY

En eventyrlig historie kan bli enda mer eventyrlig skulle han stikke av med seieren i FedEx-sluttspillet denne helgen.

– Det vil være en prestasjon så stor at det er vanskelig å sammenligne med noe. Kanskje som å gå naken opp Mount Everest, avslutter Bjørnstad.