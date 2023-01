KLOKKEKLANG: Emil Iversen måtte tåle støy fra kirkeklokkene i Val Müstair den første natten i Sveits, men hadde løst problemet før sprinten. Dermed kunne han heller ikke bruke dårlig søvn som unnskyldning for at han ikke tok seg videre fra prologen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Emil Iversen åpnet årets tour med å bli nummer 45 i prologen.

– Jeg kan ikke skylde på noe. Jeg har sovet godt og kroppen kjennes bra. Det er ikke formen det er noe galt med, men jeg kommer ikke opp i fart, sier Iversen til TV 2.

Ser vi bakover er heller ikke 31-åringens Tour de Ski-historie lystig lesing:

Emil Iversens resultater i Tour de Ski: 2016: Nummer 10. 2017: Fullførte ikke. 2018: Nummer 14. 2019: Fullførte ikke. 2020: Fullførte ikke. 2021: Norge stilte ikke grunnet korona. 2022: Fullførte ikke.

– Dette ser ikke bra ut, nei, sier Emil Iversen til TV 2. Han rister litt på hodet over tallene.

Vi møter trønderen utenfor Hotel Chavalatsch. Det ligger et kvarters bilkjøring og noen hundre meter lavere enn skistadion i Val Müstair.

Skistedet som får arrangere verdenscup i langrenn takket være prestasjonene til bygdas store sønn, Dario Cologna.

NYTTÅRSAFTEN: Emil Iversen skal feire nyttår her. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Under par

– Burde ikke Tour de Ski være som skapt for deg?

– Jo, det burde passe meg, med tanke på den allrounderen jeg er som skiløper så har jeg nok levert under par, sier Iversen.

– Du har kun fullført to av seks utgaver. Det krever en forklaring?

– Jeg har vært syk et par ganger. I 2019 prioriterte jeg å dra hjem for å forberede meg til VM i Seefeld istedenfor. Det var nok lurt, for der ble det jo to VM-gull (team-sprint og stafett). Det var den sesongen jeg gjorde det best i touren, jeg lå som nummer tre i sammendraget da jeg brøt.

Emil Iversen er i godt humør og øsnker å forbedre Tour de Ski-statistikken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Du brøt etter at du hadde vunnet en etappe?

– Ja, jeg fikk min første verdenscupseier der, så det var stort, men jeg angrer ikke på at jeg valgte å bryte den touren.

Svenske-stikk etter denne «sabotasjen»

Lover å fullføre

Til tross for en lunken start på årets Tour de Ski, er Iversen klar på at planen er å gå alle løpene og fullføre årets tour.

– Holder jeg meg frisk så ser du meg på toppen av alpinbakken. Det har vært en turbulent start på sesongen, men nå har jeg kvalifisert meg til touren og vist bedre og bedre form. Jeg gikk ikke i Davos og har kost meg hjemme i Meråker hos familien og fått trent godt der, sier den blide skiløperen.

Iversen ønsker å kjempe om tetplassene i årets Tour de Ski. Som de fleste andre ser han likevel på det som urealistisk å vinne, så lenge Johannes Høsflot Klæbo stiller til start.

I 2018 vant Emil Iversen en av etappene, 15 km fri, under Tour de Ski. Siden da har han ikke fullført konkurransen. Foto: Karl-josef Hildenbrand

– Jeg ønsker å vise verdensklasse i noen av rennene og at det skal gjøre meg aktuell for flere distanser i VM enn det plassen jeg har på femmila (kvalifisert som tittelforsvarer). Jeg håper samtidig at det skal gi meg min beste plassering i Tour de Ski.

Feiret julen hjemme

– Du har holdt deg hjemme, mens mange har ladet opp til Tour de Ski med å være i høyden i jula, forteller det noe om ambisjonene?

– Det er tryggere for meg med tanke på resten av sesongen å trene hjemme, for jeg har ingen god erfaring med å trene i høyden. Men, jeg skal innrømme at jeg er litt usikker på starten av touren på 1700 meters høyde, sier langrennsløperen.

HJEMMEJUL: Emil Iversen feiret jul hjemme med familien i år. Foto: Instagram

I den norske troppen har Johannes Høsflot Klæbo oppholdt seg i Davos. Pål Golberg, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Lotta og Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå har alle vært i Pontresina. Resten av troppen kom til Sveits torsdag.