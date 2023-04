AaFK-kapteinen skjønner bytte-frustrasjonen:

AaFK-kaptein David Fällmann gir uttrykk for frustrasjon over alle byttene etter den svake seriestarten.

Tre kamper. Null poeng. Og null scoringer.



AaFK ligger plantet i bunnen etter tapet mot Bodø/Glimt søndag.

Der stilte de oransje med seks spillere fra start som ikke spilte forrige seriekamp mot Strømsgodset. Og mot Strømsgodset stilte AaFK med fire spillere som ikke var en del av førsteelleveren i serieåpningen mot Vålerenga.

– Vi kan ikke lete lenger, sier David Fällmann til TV 2 etter 0-3 mot serielederen på Color Line Stadion.

Mener spillerne må ta ansvar

På spørsmål om at det er vanskelig å se kontinuiteten med de valgene som blir tatt tar kapteinen en liten tenkepause før han svarer.

– Ja… Jeg er helt enig. Det er vanskelig for laget. Og det er vanskelig for de individuelle. Men så har vi heller ikke så mange som griper sjansen. Så det er en blanding av alt. Til slutt er vi en tropp, et trenerteam og en klubb som må sette det der. Vi leter litt, men alle vet at det fins noe der, så det er en trygghet.

– Blir beskjeden til Lars Arne Nilsen fra spillergruppen at nå må man finne en førsteellever?

– Nei. Vi må gripe sjansene, og det gjør ikke vi som spillere. Da er det vanskelig for de å sette en 11-er. Vi har frihet til å ta ansvar, men ingen som gjør riktig det, selv om det fins vilje, engasjement og kvalitet.

BYTTEBONANZA: David Fällmann er en av få AaFK-spillere som har vært i startoppstillingen i alle tre seriekampene til nå. Foto: Arne Rovick

AaFK har i tillegg vært gjennom en liten revolusjon mannskapsmessig denne vinteren. Fra den siste seriekampen i fjor til den første i år så var det bare tre spillere igjen i førsteelleveren.

For tidlig med slakt

Lars Arne Nilsen mener at alle byttene har en naturlig forklaring.

– Vi har et nykomponert lag der det har kommet inn en masse unggutter, som kommer innpå i dag og får god erfaring. Vi har bestemt oss for at vi skal bygge et nytt lag. Det tar tid. Sånn er det bare.

Han skulle gjerne hatt mer kontinuitet i laguttakene, men viser til at inngangen til Glimt-kampen ble vanskelig.

– Jeg kan godt ta hele rekken fra uka som var. Vi har en keeper som ble skadet (Sten Grytebust), Lunding var syk og Karlsbakk har pådratt seg en strekk. Det var en masse småting som gir en del bytter til denne kampen. Da blir det vanskelig. Vi har hatt to kamper der vi fort kunne tatt seks poeng, så får vi Glimt i dag. Det er for tidlig å slakte oss. Vi er forberedt på at det blir en skikkelig fight i bunnen av tabellen i år, og det er ingen som henger med geipen her. Sandefjord-kampen til helga blir ekstremt viktig, dette var mer en bonuskamp som gir oss masse referanser og læring.

Til tross for tapet var ikke Nilsen en slagen mann.

– Jeg kan ikke ta guttene på noe. De står på, kjemper og følger kampplanen. Vi møter et lag som er bedre enn oss i alle spillet faser. Vi er ikke på det nivået. Men det er ikke dette laget vi skal slå. Vi må opp på hesten til Sandefjord, der må vi helst ta poeng.