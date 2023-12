Kan ha gått glipp av millioner – nå starter sesongen for Kilde

Det har blitt en blytung start på sesongen for Aleksander Aamodt Kilde og resten av fartsalpinistene i verdenscupen.

Først ble begge rennene i Zermatt-Cervinia i november avlyst. Det samme ble alle tre rennene i amerikanske Beaver Creek nylig.

Dermed har det ennå ikke blitt gjennomført en verdenscupkonkurranse i verken utfor eller super-G denne sesongen.

– Det er litt tragikomisk, rett og slett, sa Kilde på telefon til TV 2 fra statene.



De to fartshelgene er blant rennene med størst pengepremier i verdenscupen.

Med bonuser ville fem førsteplasser i rennene utgjort godt over 4,4 millioner norske kroner etter dagens kurs. Gjennom hele forrige sesong kjørte Lommedalen-løperen inn 7,7 millioner kroner.

– En av de mindre bekymringene

Nå starter utforsesongen – forhåpentligvis – med tre fartsrenn i italienske Val Gardena, et sted den norske alpinstjernen stortrives og står med fem seire totalt.

På tirsdagens trening ble 31-åringen nummer to. Men onsdagens trening ble utsatt på grunn av nattens snøfall. Nå jobber arrangørene med å få traseen ferdig til torsdagens utfor.

– Noen er mer happy enn andre. Jeg tror Aleksander er offensiv og glad for å få det første rennet i Val Gardena, som han har gjort det meget bra i tidligere. Han må belage seg på å være favoritt, men det tror jeg han er komfortabel med, sier TV 2s alpinekspert Leif Kristian Nestvold-Haugen.

VETERAN: Leif Kristian Nestvold-Haugen er TV 2s nye alpinekspert. 36-åringen la opp etter fjorårssesongen. Foto: Lise Åserud / NTB

Han tror ikke at pengepremiene fra de tapte rennene har vært et fokus hos sin tidligere lagkamerat, som vant utforkula for andre år på rad forrige sesong.

– Det er mye penger, men gjennom en lang karriere på det nivået Aleksander og de aller, aller beste innehar jevner dette seg ut og de får som de fortjener. Jeg tror det er en av de mindre bekymringene til de som har tilsynelatende relativt solid inntekt allerede. De beste har så de greier seg, og tenker mye mindre på akkurat det enn de som kjemper lenger nede om livets rett og å få endene til å møtes, sier Nestvold-Haugen.

– Samtidig: Hvis løperne sier at de ikke er opptatt av penger, så tror jeg ikke de er ærlige. For å si det litt flåsete, er alle glade i penger. Og livet som toppalpinist er kort.



Tar det med ro

Som fartsspesialist kan de mange avlysningene vise seg å bli utslagsgivende i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Kilde selv har vært klar på at han ikke tenker for mye på det akkurat nå.

– Det tar jeg med knusende ro. Noen renn blir erstattet, men andre kommer til å gå bort. Sånn jeg ser på det, er sammenlagtcupen litt noe man i utgangspunktet tenker på senere i sesongen. Det er litt tidlig å trekke slutninger nå, sa Kilde, og fortsatte:

– Jeg har som mål å stille i de rennene jeg kan og prøve å vinne de. Til slutt har jeg en sum der jeg forhåpentligvis kan kjempe om sammenlagtseieren. Det ser vanskelig ut når det blir så mange avlysninger, men vi får ta dag for dag og renn for renn.

Kildes uttalelser møter forståelse hos Nestvold-Haugen.

– Det kan være en måte å beskytte seg selv mot press og forventningspress, sier han, før han legger til:



– Presset han legger på seg selv er nok større enn det utenfra, men jeg tror mange tenker at det er Marco Odermatt (fjorårets sammenlagtvinner) som må gjøre en feil her uansett og at han er mannen å slå. Aleksander ser at det eneste han kan gjøre er å vinne flest mulig fartsrenn og levere brukbart på storslalåm. Det er hans mulighet.