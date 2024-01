Kan gi millioner til gamleklubben: – Helt avgjørende

HERJET FOR OBOS-KLUBBEN: Antonio Nusa kan gi tilbake til gamleklubben Foto: Fredrik Hagen

Det er knyttet stor spenning til hvor Antonio Nusa spiller i slutten av overgangsvinduet. Engelske storklubber har ligget langflat etter 18-åringen, som imponerte stort for det norske landslaget og Club Brügge i 2023.

The Athletic melder om interesse fra Chelsea, Liverpool, Newcastle og Tottenham, men Nusas foretrukne valg skal være Brentford.

Søndag kunne TV 2 erfare at Nusa var på vei til London for å gjennomgå medisinske og fysiske tester.

Overgangsguruen Fabrizio Romano meldte at overgangssummen skal ligge på 30 millioner euro, som tilsvarer rundt 340 millioner kroner.

Mandag kom kontrabeskjeden om at Brentford-overgangen kan gå i vasken, og at andre klubber kan gjøre fremstøt om de ønsker det. Uansett virker den norske juvelen å være tapt for Club Brügge.

Hjemme i Norge sitter spesielt én klubb og venter i spenning. For et salg av Nusa til Premier League betyr sårt trengte penger i kassen for laget som rykket ned forrige sesong.

– Det er mange som har stått på

I Stabæk er det lite som tyder på dårlig stemning. Selv om klubben måtte returnere tilbake til Obos etter en sesong i Eliteserien forteller avtroppende daglig leder Jon Tunold om en svært motivert klubb.

Det hjelper på den gode stemningen når de får nyheter om Nusas suksess i utlandet, og de engelske klubbene som kaster seg inn i kampen om den tidligere Stabæk-spilleren.

SATSET PÅ NUSA: Juvelen var i Bærumsklubben fra 2018-2021. Her fra en kamp mot Viking i 2021, da han var 16 år. Foto: Carina Johansen

– Det er jo kjempehyggelig. Først og fremst for spilleren, men for klubben også selvfølgelig, med at man lykkes med å utvikle unge spillere som presterer når det kommer til utenlandske klubber, sier Tunold til TV 2.

Tunold varslet sin avgang som daglig leder i slutten av desember, men stiller til en prat med TV 2 om overgangsryktene rundt Antonio Nusa. Stabæk-sjefen forteller at klubben blir stolte av å ha dyrket frem spillere som unggutten.

– Det er mange som har stått på, blant annet Gaute Larsen som hentet gutten på Ski hver dag. Det er kjempemoro. Vi er en klubb som skal utvikle unge spillere. Når man lykkes med det, så føler man selvfølgelig en stolthet til det, sier Tunold.



– En OK videresalgsprosent



Selv om det er Nusas prestasjoner som gjør klubben stolt, er det ikke å stikke under stol at klubben kan vente seg en stor gevinst hvis salget går i orden.

Det er sårt nødvendig i Stabæk.

– Sånn som klubben vår er driftet, så har vi et ganske stort driftsunderskudd hvert år. Den viktigste forretningsmodellen er jo å utvikle unge spillere og selge, sier Tunold.



– Fotballhierarkiet er jo sånn at norske klubber, i hvert fall Stabæk, selger spillere til ikke fullt de største klubbene. Derfor er det viktig for oss å forhandle videresalg på disse spillerne.



Nylig ble tidligere Stabæk-spiller Gift Orban solgt fra Gent til Lyon. Med en overgangssum på 150 millioner kroner, rant det inn 16 millioner kroner på kontoen til OBOS-klubben. De hadde da en videresalgsklausul på 15 prosent.

– Det at det drypper penger inn ved neste salg, det er avgjørende for den modellen vi har. Så det er spesielt hyggelig, med både Nusa og Gift som har vært gode historier sånn sett økonomisk for klubben og, sier Tunold.



Når TV 2 spør om hvor stor videresalgsklausul de klarte å forhandle frem rundt Antonio Nusas overgang, holder den daglige lederen kortene tett til brystet.

– Det har jeg ikke tenkt til å si til dere. Det er en OK videresalgsprosent der, men kontrakten er hemmelig, så det kan jeg ikke si noe om, sier Tunold lurt.

Tror på Premier League-suksess

Tunold legger ikke skjul på at klubben følger godt med i disse dager på de siste oppdateringene rundt en mulig Nusa-overgang.

– Det er spennende, og det er spesielt spennende for gutten. Hvis han finner en klubb i Premier League så er det ingenting som er morsommere enn det, og jeg er sikker på at han kommer til å prestere der også, sier Tunold.



Den unge spilleren fra Langhus har høstet mye ros etter gjennombruddet på landslaget forrige sesong. Noe som flere kommenterer på sosiale medier er holdningen til Nusa.

– Jeg tror han er en spiller som aldri kommer til å ta av uansett hvor god han kommer til å bli. Han svarer godt for seg, er veldig bevisst på hvordan han skal utvikle seg fotballspiller. Han har beina godt planta på jorden, sier Stabæk-sjefen om den tidligere spilleren deres.



At både Nusa og Stabæk kommer godt ut av en mulig overgang til Premier League gleder Tunold stort.



– En stor gledeshistorie for klubben hvis alt dette går i orden. Vi syns det er kjempegøy å følge med på han. På landslaget i fremtiden kommer han til å være en underholdende spiller som alle har lyst til å komme og se på. Jeg gleder meg til å fortsette å følge ham som fotballspiller.