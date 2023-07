– Kan føre til dødsfall

– Jeg blir forbanna. Man har lov til å protestere mot hvilken som helst sak, men det er absolutt ikke måten å gjøre det på.



Det sa Karsten Warholm til NRK etter skandaleløpet under Diamond League-stevnet i Stockholm denne helgen.

Aksjonister tok seg inn på oppløpet for å blokkere målstreken.

Se hendelsen i videoen under. Bilder med tillatelse fra NRK.

Dette er en problematikk flere utøvere og arrangører i idrettsverdenen har opplevd den siste tiden.

I etterkant av episoden i Stockholm, pekte TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg på strengere sikkerhet som en mulig konsekvens av slike hendelser.



– Det kan føre til at publikum ikke får slippe til så nærme. Idrettsarenaer kan bli et sted med høysikkerhet – noe man ikke ønsker, sa Finstad Berg.

Men hvilke vurderinger gjør norske arrangører rundt problematikken, og eventuelle tiltak en kan gjøre?

Ønsker ikke å gi etter

Stevnedirektør i Bislett Games, Steinar Hoen, forteller at episoden i Stockholm er noe han har diskutert i etterkant, med blant annet Karsten Warholm.

Han ønsker ikke å endre på intimiteten en oppnår under Bislett Games.

– Arrangøren i Stockholm nevnte dette, med hvordan man skal forsvare seg mot slikt. Man ønsker jo ikke å gjerde inn hele stadion. Både på Bislett og i Stockholm er det sånn at fra 1. rad kan man gå inn på bane 8. Det er den intimiteten man ønsker å ha – den nærheten til utøverne, forteller han til TV 2.



En aktivist blir eskortert bort etter episoden i Stockholm. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

– Vurderer man å innføre strengere tiltak, slik at det blir større avstand mellom tilskuere og utøvere?



– Det kan vi ikke, da vinner de. Da har man gitt etter, så det kan vi ikke gjøre før problemet blir mye større, sier Hoen til TV 2.

Han poengterer samtidig at han er enig med mange av tingene aksjonistene står for, men Hoen er totalt uenig i måten de aksjonerer på.

Han er usikker på hvordan Bislett Games skal håndtere problematikken fremover, og sitter med flere spørsmål enn svar.

– Jeg ville gått dialogveien. Her i Stockholm blir de politianmeldt og får bøter og straff.

– Hva gjør vi med Diamond League-poengene, da dette er et løp som kvalifiserer til finalen? Hva gjør man med premiepengene fra 2.–8. plass? Dette er problemstillinger som skyldes aktivistene. Vi kan ikke ha det sånn, sier stevnedirektøren.

Henrik Ingebrigtsen og lillebror Jakob feirer med tilskuere under Bislett Games i år. Intimiteten til publikum ønsker Hoen å beholde. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Kan føre til dødsfall



I fjorårets utgave av Arctic Race ble den siste etappen nøytralisert om lag 130 kilometer før mål. Det var miljøaktivister som sto bak.



Se hendelsen i videoen under.

Gründeren av sykkelrittet, Knut Erik Dybdal, synes det er trist å se aktivister ødelegge for utøvere og konkurransen.



– De som det er verst for, er jo de som bruker mye tid på å forberede seg til å drive konkurranse og idrett, for å så få det ødelagt av aktivister. Det er utrolig trist å se, sier Artic Race of Norway-sjefen om skandaleløpet i Stockholm til TV 2.



Han trekker fram utøverens sikkerhet som det viktigste i diskusjonen rundt problematikken.

– Vi bruker jo mye tid, særlig i sykkel, på å stenge av veier slik at biler ikke skal komme ut i veien.

Knut-Eirik Dybdal er daglig leder for Artic Race. Foto: Terje Pedersen /NTB

– Men når noen løper ut i veien, under sykkelløp der rytterne kommer så fort, kan det ha store konsekvenser for både aktivister og utøvere. Det kan føre til langvarige skader og i verste fall dødsfall, poengterer Dybdal.

Arctic Race of Norway starter 17. august, og Dybdal forteller at de er forberedt på potensielle markeringer fra aksjonister under rittet.

– Vi må forberede oss. Aktivister må gjerne vise seg langs løypa, men vi synes det er problematisk når det går utover idrettsutøvere. Det finnes mange måter å vise synspunkt på, men man må passe på at det ikke går liv tapt, understreker Dybdal.

Tilskuere under 2013-utgaven av Artic Race of Norway. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Touren tar grep

Demonstranter som protesterer under idrettsarrangementer er også en problematikk som store internasjonale idrettsarrangementer tar på alvor.

Tour de France har tatt grep for å hindre demonstranter under treukersrittet. To motorsykler fra det franske politiet kjører foran feltet for å sikre veien for syklistene.

Tobias Halland Johannessen fikk spørsmål om den potensielle faren aksjonister kan representere for feltet.

– Jeg tror ikke de tenker veldig mye på at det kan skje en stygg ulykke hvis det kommer brått på, men det er andre som tenker på det, så tenker jeg på å drikke og spise, sier Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen til TV 2.



Tobias Halland Johannessen er på plass i Tour de France med Uno X-laget. Foto: Connor Bryan

Se hvordan demonstranter preget fjorårets Tour de France-utgave i videoen under.

Grand Slam-turneringen Wimbledon startet også denne uken.

Tennis-profilen Andy Murray mener det er stor sannsynlighet for at gruppen «Just Stop Oil», en miljøaktivistgruppe i Storbritannia, gjennomfører en markering under turneringen.

– Jeg er enig med saken – bare ikke alltid hvordan de går fram for å uttrykke det. I stedet for å løpe på banen, kan de kanskje gjøre det på en annen måte, sier han om Just Stop Oil-gruppens protester.